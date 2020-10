Fotoreportáž: podívejte se, jak Vodafone pokrývá pražské metro sítí 5G

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pražské metro má od 1. října mezi prvními (podle našich informací možná dokonce jako úplně první) v Evropě pokrytou část stanic novou generací mobilních sítí 5G. Postaral se o to operátor Vodafone, který nainstaloval potřebnou koncovou technologii a který v Česku jako první začal využívat technologii Dynamic Spectrum Sharing (DSS). Ta zajišťuje dynamické sdílení frekvencí mezi LTE a 5G sítí podle aktuálních potřeb. Díky využití frekvence 1 800 MHz tak bylo možné spustit v metru 5G sítě ještě před aukcí kmitočtů, kterou ČTÚ chystá.

Díky Vodafonu jsme mohli nahlédnout přímo do útrob stanice metra Dejvická, ve které jsme se nejprve zastavili v hale s rádiovými jednotkami. Zde jsou umístěny také rádiové jednotky ostatních operátorů, pouze Vodafone však svým zákazníkům nabízí dynamicky sdílené spektrum s možností 5G připojení. Signál se tak dle aktuální potřeby „přelévá“ mezi LTE a 5G. Každou rádiovou jednotku doprovází také napájení a rozvaděč signálu v podobě speciálního kabelu.

Slučovací členy

DC napájení

Tento kabel můžete spatřit při cestování metrem již v 15 stanicích a tunelech, kde je v současnosti 5G pokrytí dostupné, jak vysvětlil Slavomír Slanina, ředitel pro rozvoj sítí Vodafonu. Do dalších (celkem 61 stanic pražského metra) se přitom 5G pokrytí postupně dostane také. Kabely (ne nepodobné běžnému koaxiálnímu kabelu) jsou jištěny speciálními držáky umístěnými v rozestupech jeden metr a pochopitelně splňují řadu bezpečnostních podmínek, jako je například odolnost vůči vlhku nebo požárům. Zajímavostí těchto kabelů je samotná konstrukce, která supluje přenosové médium pro signál, a to díky malým štěrbinám, které se na každém kabelu nacházejí. Právě z nich se signál šíří. Všimnout si také můžeme samotného umístění kabelů, které jsou polohovány tak, aby se signál dostal do „salónu“ (interiéru přepravních souprav) pomocí oken. V metru je v současnosti více než 120 kilometrů těchto speciálních kabelů. A kde všude tedy najdete 5G pokrytí?