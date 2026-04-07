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Apple prý pozastavil vývoj AirPods Ultra

Marek Vacovský
Apple prý pozastavil vývoj AirPods Ultra
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Apple podle nejnovějších úniků z platformy X dočasně pozastavil vývoj prémiových sluchátek AirPods Ultra, jejichž premiéra se očekávala koncem roku 2027
  • Hlavním tahákem nového modelu měly být integrované kamery, které by hlasové asistentce Siri umožnily analyzovat okolní svět a odpovídat na dotazy ohledně toho, co uživatel právě vidí

Cupertino zřejmě přehodnocuje své plány v oblasti nositelné elektroniky. Podle informací od insidera @Kosutami_Ito z platformy X totiž Apple s okamžitou platností odložil vývoj dlouho spekulovaných prémiových sluchátek, která měla nést označení AirPods Ultra. Tento krok přitom paradoxně přichází v době, kdy se o novém modelu začalo mluvit jako o dalším velkém milníku v integraci umělé inteligence do každodenního života.


O modelu AirPods Ultra se v technologických kruzích hovoří již delší dobu, přičemž největší pozornost poutala jejich revoluční hardwarová výbava. Sluchátka totiž měla disponovat vestavěnými kamerami, jež neměly sloužit k fotografování, ale jako „oči“ pro hlasovou asistentku Siri. Uživatel by se tak mohl jednoduše zeptat na objekt či situaci před sebou a Siri by díky vizuálnímu vstupu dokázala v reálném čase odpovědět.

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Ale zatímco poslední spekulace hovořily o uvedení na trh koncem příštího roku, současné zmrazení projektu staví tento termín do nejistoty. Odborníci i analytici nyní spekulují, co za náhlým rozhodnutím Applu stojí. Nabízí se především otázka, zda technologie rozpoznávání obrazu a integrace pokročilých AI modelů přímo do rozhraní Siri nenarazila na technické limity, které by znemožňovaly spolehlivé fungování v reálném čase. Druhou možností jsou hardwarové komplikace, například s výdrží baterie nebo přehříváním takto kompaktního zařízení.

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Server gsmarena.com (viz gsmarena.com) nicméně upozorňuje, že status „pozastaveno“ samozřejmě nemusí znamenat definitivní konec. Pokud Apple vyřeší softwarové či hardwarové nedostatky a projekt v dohledné době obnoví, finální fáze vývoje by mohla proběhnout velmi rychle. Původně plánované okno vydání v závěru roku 2027 by tak stále mohlo být reálné.

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