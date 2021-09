Apple měl okopírovat klávesnici pro chytré hodinky. Hrozí mu žaloba

Na poslední keynote představil Apple celou řadu novinek, mezi nimi i vylepšenou verzi chytrých hodinek. Ta nepřináší nějaká zásadní vylepšení, ladily se spíše detaily. Jedním z nich je i větší displej, respektive jeho využití. Součástí prezentace hodinek tak byly i ukázky, kdy se na displeji objeví klávesnice, s jejíž pomocí lze napsat odpověď na příchozí zprávu. Takovýmto řešením disponují i ostatní výrobci a obvykle to není příliš pohodlné.

So now we know. See you in court, @Apple. https://t.co/hJtPI2Z83J pic.twitter.com/1s7MUSLTpc