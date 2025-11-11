Apple iPhone Air 2 se zřejmě zpozdí. Co by mělo být důvodem?

Apple se podle nejnovějších zpráv potýká s problémy v rámci své snahy ustálit portfolio iPhonů na čtyřech hlavních modelech. iPhone Air 2, nástupce současného tenkého iPhonu Air, byl původně očekáván v září příštího roku po boku modelů iPhone Fold, iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Nová zpráva serveru The Information (viz blog.google) však naznačuje, že Apple musel vydání iPhonu Air 2 odložit.
Hlavním důvodem zpoždění jsou s největší pravděpodobností slabé prodeje původního modelu iPhone Air. Nízký zájem ze strany spotřebitelů už vedl k tomu, že Apple omezil objednávky komponentů u svých dodavatelů. Očekává se, že výroba iPhonu Air u Foxconnu bude ukončena již koncem tohoto měsíce, přičemž dodavatel Luxshare ji zastavil už v říjnu.
Tato situace poukazuje na dlouhodobou výzvu, které Apple čelí: najít model, který by spolehlivě obsadil čtvrtou pozici v hierarchii, vedle standardního iPhonu, modelu Pro a špičkového Pro Max. Jak modely „mini“, tak i pozdější modely „Plus“ v minulosti nedokázaly tuto mezeru uspokojivě vyplnit.
Pokud nedojde k úplnému zrušení projektu, měl by být iPhone Air 2 představen až na jaře roku 2027, pravděpodobně souběžně s modely iPhone 18 a iPhone 18e. Předchozí spekulace naznačovaly, že iPhone Air 2 by měl napravit jeden z nedostatků první generace a získat druhý zadní fotoaparát.
Zatímco Apple hledá čtvrtý model, který by oslovil širokou veřejnost, příští rok se možná bude soustředit na očekávaný iPhone Fold jako na nový, prémiový čtvrtý pilíř své nabídky.
