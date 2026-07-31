Apple chystá chytré brýle na rok 2027. Klíčovou výhodou má být soukromí

Apple podle nejnovějších informací Marka Gurmana ze serveru Bloomberg plánuje představit své první chytré brýle na vývojářské konferenci WWDC v červnu 2027. Překvapivě by tak nový hardware v podobě brýlí dorazil v termínu, kdy Apple obvykle prezentuje jen softwarové novinky. Do prodeje by se zařízení mělo dostat koncem téhož roku. Společnost původně zvažovala premiéru o něco dříve, vývoj si ale vyžádal více času kvůli dolaďování klíčových technologií, systému ochrany soukromí a přípravě vývojářských nástrojů.
Jedním z hlavních témat vývoje je právě vyřešení otázky bezpečnosti a soukromí. Konkurenční brýle Ray-Ban od Mety v minulosti čelily kritice za to, že umožňují nenápadně nahrávat lidi na veřejnosti. Apple chce z ochrany soukromí udělat svou hlavní přednost, a proto uvnitř firmy testuje několik různých variant. Ve hře jsou kamery určené výhradně pro vizuální inteligenci Siri bez možnosti ukládat fotky, verze s výraznými bezpečnostními prvky při záznamu, nebo dokonce varianta zcela bez kamer spoléhající se pouze na zvukový vstup.
Chytré brýle od Applu by neměly disponovat průhledovým displejem. Svým vzhledem se přiblíží klasickým dioptrickým či slunečním brýlím, ale uvnitř nabídnou vestavěné reproduktory, mikrofony a pokročilou umělou inteligenci. Uživatelům tak poslouží k vyřizování telefonních hovorů, poslechu hudby, předčítání notifikací i k přímé interakci s hlasovou asistentkou Siri. Oficiální odhalení na konferenci WWDC v červnu 2027 navíc poskytne vývojářům dostatečný časový prostor pro vytvoření aplikací ještě před zahájením samotného prodeje.