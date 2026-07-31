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Apple chystá chytré brýle na rok 2027. Klíčovou výhodou má být soukromí

Michal Pavlíček
Apple chystá chytré brýle na rok 2027. Klíčovou výhodou má být soukromí
Fotografie: Xiaomi
  • Brýle by neměly mít vlastní displej
  • Bezpečnost má zajistit třeba i verze bez videokamer
  • K představení by mělo dojít příští rok v červnu

Apple podle nejnovějších informací Marka Gurmana ze serveru Bloomberg plánuje představit své první chytré brýle na vývojářské konferenci WWDC v červnu 2027. Překvapivě by tak nový hardware v podobě brýlí dorazil v termínu, kdy Apple obvykle prezentuje jen softwarové novinky. Do prodeje by se zařízení mělo dostat koncem téhož roku. Společnost původně zvažovala premiéru o něco dříve, vývoj si ale vyžádal více času kvůli dolaďování klíčových technologií, systému ochrany soukromí a přípravě vývojářských nástrojů.

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Jedním z hlavních témat vývoje je právě vyřešení otázky bezpečnosti a soukromí. Konkurenční brýle Ray-Ban od Mety v minulosti čelily kritice za to, že umožňují nenápadně nahrávat lidi na veřejnosti. Apple chce z ochrany soukromí udělat svou hlavní přednost, a proto uvnitř firmy testuje několik různých variant. Ve hře jsou kamery určené výhradně pro vizuální inteligenci Siri bez možnosti ukládat fotky, verze s výraznými bezpečnostními prvky při záznamu, nebo dokonce varianta zcela bez kamer spoléhající se pouze na zvukový vstup.

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Chytré brýle od Applu by neměly disponovat průhledovým displejem. Svým vzhledem se přiblíží klasickým dioptrickým či slunečním brýlím, ale uvnitř nabídnou vestavěné reproduktory, mikrofony a pokročilou umělou inteligenci. Uživatelům tak poslouží k vyřizování telefonních hovorů, poslechu hudby, předčítání notifikací i k přímé interakci s hlasovou asistentkou Siri. Oficiální odhalení na konferenci WWDC v červnu 2027 navíc poskytne vývojářům dostatečný časový prostor pro vytvoření aplikací ještě před zahájením samotného prodeje.

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