Michal Pavlíček
Chytré brýle od Samsungu potvrzují další akce Unpacked ne letošní červenec
  • Má se jednat o brýle Samsung Galaxy Glass
  • Představí se po boku nových skládaček
  • Termínem má být 22. červenec

Červenec bude pro Samsung měsícem plným novinek, naznačují to alespoň mnohé informace. Nejnovější je doplňuje jihokorejský server Sedaily (viz sedaily.com), který informuje o chytrých brýlích Samsung Galaxy Glass. Ty mají být dle všeho představeny 22. července.

Samsung Galaxy Glasses

Tím došlo k prozrazení termínu, kdy by se měla konat další akce Unpacked. Navíc se zde nepředstaví jen chytré brýle, ale Samsung by měl odhalit celou sérii nových zařízeních. Prim budou hrát skládačky Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Flip8. Nemusí však zůstat jen u dvou telefonů. Ve hře je cenově dostupnější véčko s přídomkem FE a dále i pomyslný třetí skládací model s širším displejem.

Dále se můžeme těšit například i na nové hodinky, kdy Samsung bude chtít obnovit svůj segment nositelné elektroniky. S tím samozřejmě souvisí i v úvodu zmíněné chytré brýle. Galaxy Glasses mají být navrženy ve spolupráci se společností Gentle Monster a využívat systém Android XR s vestavěným rozhraním Gemini. Mají mít reproduktory, mikrofon a jeden fotoaparát.

sedaily.com,
