Apple a Google přichází s funkcí, která učiní konec nežádoucímu sledování

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Apple a Google přichází s funkcí, která uživatelům zařízení se systémy iOS a Android zašle upozornění, když odhalí, že někdo používá Bluetooth lokátory k nežádoucímu sledování polohy. Toto opatření omezí zneužívání lokátorů, jejichž primární funkcí má být monitorování osobních věcí. Počínaje 13. květnem 2024 začleňuje Apple tuto funkci do iOS 17.5 a Google do zařízení se systémem Android 6.0 a novějším. Díky této novince teď mohou zařízení upozorňovat uživatele, že u sebe po delší dobu mají neznámý Bluetooth lokátor, a to bez ohledu na to, s jakou platformou je zařízení spárované.

Pokud uživatel obdrží upozornění na své zařízení s iOS, znamená to, že u sebe má cizí AirTag, zařízení spadající do sítě „Najít“ nebo jiný kompatibilní Bluetooth lokátor. Může nastat situace, kdy je lokátor připevněný k něčemu, co si uživatel od někoho zapůjčil, ale pokud tomu tak není, uživatelé si mohou na iPhonu zobrazit identifikátor lokátoru, přehrát zvuk pro jeho snazší nalezení a podle návodu ho deaktivovat. Výrobci Chipolo, eufy, Jio, Motorola a Pebblebee již potvrdili, že v budoucnu vyrobené tagy budou s touto funkci kompatibilní.

AirTag a zařízení sítě Najít jiných výrobců byla navrženy tak, aby na ochranu soukromí a bezpečí spotřebitelů přísně dbala od samého začátku. Tato spolupráce napříč platformami, která je první svého druhu v odvětví a která zohledňuje perspektivy komunity i daného odvětví, nabízí výrobcům pokyny a osvědčené postupy, pokud se rozhodnou do svých zařízení zabudovat funkce umožňující odeslání upozornění na nežádoucí sledování. Tímto však spolupráce Applu, Googlu a organizace Internet Engineering Task Force nekončí. Společně totiž vytvořili pracovní skupinu pro odhalování nežádoucího sledování pomocí lokátorů, která se bude zabývat vývojem oficiální normy pro tuto technologii.