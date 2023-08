Android se naučí předávat hovory mezi zařízeními

Když porovnáme mobilní operační systémy od Googlu a Applu, tak u každého najdeme spoustu výhod i nevýhod. Neoddiskutovatelné však je, že Apple jasně vede v provázanosti svých zařízení a v tom, jak snadno je můžete střídat a bez problémů pokračovat v rozdělané práci. I když Android v tomto ohledu udělal jisté pokroky, stále má co dohánět.

You may soon be able to "link your [Android] devices" signed into the same Google account together. This will enable "call switching", which lets you switch between devices for calls, as well as "Internet sharing"!



H/T @Nail_Sadykov pic.twitter.com/WCunYNE9GQ