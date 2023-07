Odkládáte aktualizace Androidu? Google se vás na ně bude snažit nalákat

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře tohoto webu, pak určitě netrpělivě vyhlížíte každou aktualizaci svého telefonu a pak zkoušíte, co nového přinesla, nebo co naopak pokazila. Ve většinové populaci ale už takové nadšení nepanuje. Řada uživatelů aktualizace odkládá ze strachu, co se zase změní nebo prostě jen nechtějí čekat pár minut na to, až budou moci telefon znovu používat. A také je tu velká masa uživatelů, kteří koncept pravidelného aktualizování softwaru nechápou, a výzvu k instalaci proto ignorují.

Not everybody jumps to install the latest OS update when it's available. To help OEMs convince those users to update their devices, Google is inviting OEMs to implement an Android Upgrade Invite. pic.twitter.com/ALx7pzQbi8