Špatná zpráva, Nothing Phone (1) obdrží Android 13 až příští rok

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Před měsícem představený Nothing Phone (1) si pro sebe uzmul poměrně velkou pozornost. Vděčí za to neotřelému vzhledu zadní strany, která je z části průhledná a vsadila na systém diodových pásků. Překvapením byla i velmi brzká dostupnost na českém trhu, přičemž novinku pro vás také testujeme. Kromě vcelku povedené výbavy výrobce oznámil čtyřletou softwarovou podporu, co se týče bezpečnostních aktualizací a tříletou podporu v případě nových verzí Androidu.

Bohužel to s výslednou podporou nebude tak růžové, jak si možná někteří z nás malovali. Dokládá to zakladatel společnost Carl Pei, který pro androidauthority.com uvedl, že před vydáním Androidu 13 chce společnost vše dokonale odladit pro co nejlepší uživatelský komfort. Android 13 pro Nothing Phone (1) bude vydán až během první poloviny roku 2023. Může se tak stát, že dorazí třeba až v červnu.