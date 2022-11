Několik měsíců po vlajkovém OnePlus 10 Pro představil čínsky výrobce odlehčenou variantu s označením 10T, která zaujme přívětivou cenou i špičkovým procesorem Snapdragon 8+ Gen1. Jak se novinka osvědčila v testu?

OnePlus 10T je cenově dostupným smartphonem s nekompromisním výkonem, což dokazuje i možnost tento model osadit až 16 GB RAM. Ani zbývající výbava však nijak nezaostává, konkrétně například 6,7" 120Hz AMOLED panel či 150W nabíjení není v této cenové třídě ani zdaleka standardem.

OnePlus 10T – videorecenze

Technické parametry OnePlus 10T 256+16 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163 × 75,4 × 8,8 mm , 203,5 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , CPU: 1×3,2 GHz + 3×2,75 GHz + 4×2 GHz , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 800 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost listopad 2022, Kč

Obsah balení: OnePlus na adaptér nezapomíná

V červené krabičce čeká na uživatele kromě telefonu rovněž moderní USB-C/USB-C kabel (červené barvy s bílými koncovkami), příručky a adaptér o maximálním výkonu až 160 W. Pouzdro výrobce v balení nedodává, během testování jsem však používal dokoupitelný kryt, který se podle mého názoru designově vskutku povedl, viz videorecenze.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Konstrukční zpracování: sklo a plast

Na rozdíl od OnePlus 10 Pro je rámeček u OnePlus 10T pouze plastový, což je však podle mého názoru v dané cenové třídě v pořádku. Navíc potěší ochrana v podobě Gorilla Glass 5 na zádech, která jsou napojena na fotomodul, uživatel tak nemusí řešit nevzhledný prach usazující se právě mezi zády a fotomodulem. Pochválit musím rovněž testované barevné provedení, které nejenže vypadá hezky, ale také je vcelku praktické z hlediska viditelnosti otisků na lesklých zádech.

Co naopak trochu zamrzí, to je absence jakékoliv certifikace odolnosti dle standardu IP, která by telefonu zkrátka slušela. Je jasné, že nějakou základní odolnost má i OnePlus 10T, avšak certifikací nedisponuje, a to třeba ani IP53. Stejně tak je za mě velkým zklamáním rozhodnutí výrobce nenasadit praktické posuvné tlačítko pro přepínání zvukových profilů. Radost naopak udělají vcelku příjemné rozměry i hmotnost, díky čemuž se zařízení dobře drží a používá. Slušná je rovněž haptická odezva. Do šuplíčku lze pak vložit až dvě nanoSIM, eSIM však zařízení, stejně jako paměťové karty, nepodporuje.

Líbilo se nám záda s ochranou Gorilla Glass 5

líbivý vzhled

slušná haptická odezva

pěkně zpracovaný fotomodul

Nelíbilo se nám nedisponuje ani základní certifikací IP

nemá posuvné tlačítko pro ovládání zvukových profilů

Displej: povedl se na výbornou

OnePlus displeje vždy umělo (respektive si umělo dobře vybrat jejich dodavatele) a model 10T v tomto ohledu není žádnou výjimkou. 6,7" OLED panel má zcela dostačující maximální jas, relativně malý průstřel i tenké rámečky, ale také spolehlivou čtečku otisků prstů optického typu. K dispozici je navíc až 120Hz obnovovací frekvence, která se postará o krásné plynulý zážitek z používání, i když panel není typu LTPO. Chválit lze i naprosto dostačující jemnost 394 PPI, podporu HDR10+ či ochranu v podobě Gorilla Glass 5.

Líbilo se nám ochrana Gorilla Glass 5

tenké rámečky i malý průstřel

velká uhlopříčka

dostatečně vysoký jas

jemné rozlišení

spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: ostudu neudělá

OnePlus 10T nabídne solidně hrající stereo reproduktory, které dokáží hrát i slušně nahlas a kvalitou rovněž nezklamou, místo pro 3,5mm jack však již nezbylo.

Líbilo se nám slušné stereo

Výkon hardwaru: postačí i těm nejnáročnějším

Pokud je pro vás výkon prioritou číslo jedna, je nové OnePlus 10T dokonce lepší volbou než OnePlus 10 Pro. Snapdragon 8+ Gen1 po nedávném představení 8 Gen2 sice již není tím nejlepším čipsetem od Qualcommu, stále však nabízí brutální výpočetní výkon a je zárukou hladkého chodu i za několik let. Oproti Snapdragonu 8 Gen1 se navíc méně zahřívá, čehož je docíleno také pokročilým chlazením od OnePlus. To oceníte zejména při dlouhodobém hraní her, kdy přijde vhod (možná až trochu zbytečných) 16 GB RAM v kombinaci se slušným 256GB úložištěm (UFS 3.1).

Líbilo se nám brutální výkon včetně až 16 GB RAM

nezahřívá se

Výdrž baterie: rychlost, která je silně návyková

Nabíjecí výkon OnePlus 10T je skutečně úchvatný, baterii o kapacitě 4 800 mAh tak bez problémů nabijete z 0 na 100 % za pouhých 20 minut. Extra rychlé nabíjení navíc doplňuje spolehlivá jednodenní výdrž, respektive kdybyste chtěli, můžete pravděpodobně nabíjet i jednou za den a půl, ale to popravdě vůbec nebudete řešit právě kvůli extrémní nabíjecí rychlosti. Jediné, co mi trochu schází, je možnost limitovat maximální úroveň nabití třeba na 80 nebo 90 %. U takto výkonného nabíjení by to jistě mnozí uživatelé s obavami o životnost baterie ocenili. Bezdrátové nabíjení, i když jej najdeme už i u telefonů s cenou pod deset tisíc korun, zde však chybí. Vzhledem k ostatní výbavě je to podle mě ale vcelku přijatelný kompromis.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám někomu může scházet bezdrátové nabíjení

Konektivita: kompletní

V oblasti konektivity nechybí podpora NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ani navigační systémy GPS, GLONASS, BDS či Galileo. Samozřejmostí je rovněž 5G, které mi u operátora Vodafone fungovalo bezchybně.

Líbilo se nám nic neschází

Fotoaparát: dojem rozhodně nezkazí

V dané třídě lze za povedenou označit i fotovýbavu, tedy až na zbytečné 2Mpx makro. Hlavní 50Mpx senzor je od Sony, nechybí mu optická stabilizace ani fázové ostření a ve dne i v noci dokáže pořídit pěkné snímky. Pochválit lze především množství detailů, ostrost i odvedenou práci v oblasti barevného podání, které je líbivé a spíše saturovanější. Ultraširokoúhlý objektiv má pak pouze 8 megapixelů a vyloženě nezklame, ale ani neohromí. Oproti hlavnímu snímači má mírně jiné barevné podání, ale barevně výsledky stále vypadají dobře, stejně tak nemá problém s expozicí. Jen je škoda, že místo 2Mpx makra raději nenasadil výrobce ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením. Selfie kamerka je pak v dané cenové třídě slušným průměrem a video lze natáčet maximálně ve 4K rozlišení v 60 FPS.

Líbilo se nám solidní kvalita snímků ve dne i v noci

Nelíbilo se nám zbytečné 2Mpx makro

Software: Android 12 a kontroverzní nadstavba

OnePlus 10T mělo v době testování Android 12 a také říjnové bezpečnostní záplaty. Na rozdíl od starších modelů OnePlus se bohužel již nesetkáte s minimalistickým prostředím, nýbrž s nadstavbou, kterou novinka sdílí například i s telefony Oppo. Ve srovnání s MIUI od Xiaomi se mně osobně však stále víc zamlouvá zde použitá nadstavba, která je navíc bleskově svižná.

Líbilo se nám aktuální bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

OnePlus 10T je v dané cenové kategorii velmi povedeným telefonem, který nemá žádné zásadní nedostatky, snad až na absenci zvýšené odolnosti. Po stránce výkonu nenarazíte na žádná omezení, stejně tak je špičkový i nabíjecí výkon a v neposlední řadě ani fotovýbava není špatná. Škoda jen, že výrobce zanevřel na praktický posuvný ovladač zvukových profilů, který býval dříve u OnePlus standardem.

Konkurence

Přímým konkurentem je například Xiaomi 12T se 108Mpx fotoaparátem, které má však méně výkonné nabíjení (ačkoliv z hlediska nabíjecího času zde velké rozdíly nejsou) a pro někoho by rovněž mohl hrát roli použitý procesor, který nepochází od Qualcommu, nýbrž od MediaTeku. Osobně podle mě OnePlus 10T rovněž vypadá designově zajímavěji a lépe se drží.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi 12T 256+8 GB Rozměry 163,1 × 75,9 × 8,6 mm , 202 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor MediaTek Dimensity 8100 , 4×2,85 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:19 hodin

Alternativou může být rovněž Nothing Phone (1) se stylovými LED zády a podporou bezdrátového nabíjení. Nabíjecí výkon je však podstatně nižší, stejně jako výkon použitého čipsetu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (1) 256+12 GB Rozměry 159,2 × 75,8 × 8,3 mm , 193,5 g Displej OLED, 6,55" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz