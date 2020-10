Google Play Pass oficiálně dostupný i u nás. Hráčům nabídne stovky titulů

Na českém Google blogu byl oficiálně potvrzen příchod služby Google Play Pass, která je obdobou Apple Arcade. Předplatné hráčům umožní přístup ke stovkám herních titulů a klasických aplikací, které jsou plně odemčené, tedy bez reklam, nákupů v aplikacích a plateb předem. Nové hry a aplikace mají navíc přibývat každý měsíc.

More fun, less interruption. Google Play Pass, your 🎟 to hundreds of games and apps without ads or in-app purchases, is coming to 24 new markets across Europe starting today #LaunchNightIn #PlayPass pic.twitter.com/rwGu4FJeLt