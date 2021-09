Máte pomalé prsty na hry? Návleky Razer Gaming Finger Sleeves vám s tím pomohou

Fotografie: Razer

Když nějakého finského inženýra v devadesátých letech napadlo přidat do mobilních telefonů značky Nokia hru Had, zcela jistě netušil, kam až to povede. Po příchodu dotykových displejů se objevil titul Angry Birds a následovala exploze herních titulů, která smartphony povýšila na další samostatnou platformu.

Jenže její nejvýraznější rys – dotykový displej – je zároveň největší slabinou. Na dlouhé hraní to není moc pohodlné a o přesnosti nemůže být ani řeč. K telefonu jdou sice připojit externí ovladače, ale pokud se chcete nebo musíte spolehnout jen na displej, pak výrobce herního příslušenství Razer přišel s řešením. Jeho návleky na palce Ra­zer Ga­ming Fin­ger Sle­e­ves vám nejenom zajistí pohodlí tím, že odvedou přebytečné teplo, ale také se postarají o lepší sepětí s dotykovou vrstvou displeje. Kombinace stříbrných vláken a nylonu zajistí perfektní skluz po displeji, takže takový pohyb bude rychlejší a přesnější.

Možná nad něčím takovým nechápavě kroutíte hlavou, nebo je to přesně to, co vám k vítězství v on-line soubojích chybí. V druhém případě vězte, že Razer ve svém e-shopu posílá tyto návleky i do ČR. Jeden pár v univerzální velikosti přijde asi na 300 korun.