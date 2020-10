Americký úřad označil internetový vyhledávač Google za monopolní

Americký úřad pro ochranu hospodářské soutěže si tentokrát posvítil na Google. Internetový gigant podle výše uvedeného úřadu totiž nedává šanci se prosadit ostatním vyhledávačům. Soudní spis má navíc obsahovat výpis nejrůznějších taktik, které Google využívá k tomu, aby eliminoval konkurenci. 64stránkový dokument je volně dostupný na courtlistener.com.

Žalobce (v tomto případě zmíněný úřad pro ochranu hospodářské soutěže) uvádí, že vyhledávače jsou nejčastěji využívány ve smartphonech, tabletech, stolních počítačích a noteboocích. Během posledních deseti let přitom jejich popularita rapidně narostla a Google je u spousty těchto zařízení nastaven jako defaultní vyhledávač. Většina uživatelů je navíc podle soudního spisu příliš pohodlná si vyhledávač změnit, což má Googlu napomáhat v budování monopolního postavení.

Internetový gigant také údajně platí miliardy dolarů společnostem, jako je Apple, LG, AT&T, T-Mobile nebo Verizon, aby ponechaly Google jako defaultní vyhledávač. V soudním spisu jsou zmíněny také další aplikace, jako Google Mapy či prohlížeč Chrome, které mají Googlu napomáhat k udržení dominantního postavení.

Today’s lawsuit by the Department of Justice is deeply flawed. People use Google because they choose to -- not because they're forced to or because they can't find alternatives. We will have a full statement this morning.