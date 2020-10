Nový Pixel 5 od Googlu trápí jeden zásadní konstrukční nedostatek

Nedávno odhalený Pixel 5, který představuje to nejlepší od Googlu, avšak úplně běžnou vlajkovou lodí není, sužuje nepříjemný konstrukční problém.

Množství čerstvých majitelů si podle pocketnow.com stěžuje na to, že jejich Pixel 5 dorazil s mezerou mezi displejem a rámečkem. To je samozřejmě problém nejen z estetického hlediska, ale také kvůli kvůli odolnosti, kdy deklarovaná certifikace IP nemusí být uživatelům příliš platná.

I've ordered two #Pixel5 phones. Same Problem:

DISPLAY GETS LOOSE.

worst thing about it...

For me the GAP IS EVEN GROWING.



I am concerned about this. Waiting for a device replacement will mean stress and lost time with my Pixel.



Pls replace it quickly @Google pic.twitter.com/uyjxKPwIY6