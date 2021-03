Amazfit chystá hodinky T-Rex Pro, se kterými se budete moci potápět

Fotografie: Amazfit

Velmi brzy bychom se měli dočkat nových chytrých hodinek Amazfit T-Rex Pro, což bude vylepšená varianta starších T-Rex, které můžete vidět na fotografii výše. Prozatím oficiálně představeny nebyly, nicméně se objevily na zápěstí youtubera z Turecka, kterým nám je ve svém videu lehce přiblížil.

Můžeme vidět, že půjde o zařízení s kruhovým displejem a robustním odolným vzhledem. T-Rex Pro mají například disponovat nabídkou více než sta sportovních režimů a především se chlubit zvýšenou odolnost do 10 ATM. Co to v praxi znamená? S hodinkami můžete nejen plavat, ale rovněž se rekreačně potápět. Samozřejmé měření srdeční frekvence doplní i senzor pro měření okysličení krve.

Hodinkám nechybí ani čip GPS, kterého se týká cenná informace ohledně výdrže. Ta se oproti stávajícímu modelu zdvojnásobila na 40 hodin. To je úctyhodný výkon od baterie s kapacitou 390 mAh, která při běžném použití slibuje až 18denní výdrž. Veškeré informace vám hodinky zprostředkují skrze 1,3palcový AMOLED displej chráněný sklíčkem Gorilla Glass 3. Uživatel @yabhishekhd na Twitteru zveřejnil také informaci o ceně, které by měla v přepočtu činit 4,5 tisíce korun s daní. Termín představení zatím známý není.