Na českém trhu se objevily nové chytré hodinky Amazfit Bip U Pro, které lákají na spoustu sportovních režimů, povedený vzhled, dlouhou výdrž a zvýšenou odolnost. Chlubí se i notifikacemi a sledováním všeho možného. Navrch přihazují také GPS a jejich cena se drží proklatě nízko.

Segment nositelné elektroniky se dělí na hodinky a náramky. Zjednodušeně řečeno, první kategorie bývá dražší, náramky naopak levnější. Naštěstí existuje i řešení ve formě zlaté střední cesty pro všechny, kteří chtějí maximum funkcí, velký displej, ale přitom nehodlají za přístroj na svém zápěstí investovat vyšší tisíce korun. Přesně sem spadají nové chytré hodinky Amazfit Bip U Pro, které nabízí vše, alespoň dle papírových parametrů. Jejich cena se na českém trhu drží jen lehce nad hranicí 1,5 tisíce korun. Kde je zakopán pes? Nebo před sebou snad máme pomyslné ideální zařízení?

Technické parametry Xiaomi Amazfit Bip U Pro Kompletní specifikace Konstrukce 40,9 × 35,5 × 11,4 mm , 31 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej TFT IPS, 1,43" (302 × 320 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 230 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost leden 2021, 1 599 Kč

Obsah balení: líbivá krabička

Ve světlé krabičce najdeme úhledně srovnané vše potřebné. Jde o samotné hodinky se silikonovým řemínkem a nabíjecí podložku, na kterou se hodinky posadí. Dále už byste v prodejní krabičce nalezli jen návody a bezpečnostní pokyny.

Konstrukční zpracování: čtvercový oblázek

Ihned po vybalení budete příjemně překvapeni vzhledem hodinek. Sází na čtvercový tvar a matné tělo s vrchní lesklou displejovou částí, která je do všech stran mírně zaoblena. V první chvíli vám Amazfit Bip U Pro mohou vzdáleně připomínat Apple Watch. Pokud bychom se drželi tvaru, napadne nás například krásně uhlazený oblázek. Design hodinek v podstatě nic neruší, kromě jednoho tlačítka na pravém boku a loga výrobce na čelní straně. Minimalistický design si alespoň mě ihned získal a v tomto ohledu lze říci, že vám hodinky nikde neudělají ostudu.

Minimalistický design si vás ihned získá.

Velmi příjemně se hodinky nosí na zápěstí, zejména díky malým rozměrům a pouze 31gramové hmotnosti. Po několika málo dnech jsem o hodinkách ani nevěděl, což je vlastnost, kterou na nositelné elektronice oceňuji nejvíce. Hodinky nejsou ani nijak výrazné, tudíž existuje poměrně nízké riziko, že s nimi někde zavadíte a například je poškodíte. Pohodlně je lze také schovat pod rukáv.

Pokud výrobce na něčem musel šetřit, je to pásek. Amazfit Bip U Pro mají obyčejný silikonový pásek, který však v černé barvě rozhodně neurazí. Potěší, že na pásku je připraveno dostatečné množství velikostních dírek, takže padnou na jakékoliv zápěstí. Co se mi naopak opravdu nelíbí, je výstupek na konci pásku, který slouží jako pomyslná pojistka pro jeho správné držení. Kvůli tomuto výstupku se pásek nepohodlně zapíná.

Celkové zpracování hodinek lze hodnotit velmi kladně, zejména v dané cenové kategorii. Navíc se můžete spolehnout na zvýšenou odolnost proti vodě až do 50 ATM. V praxi to znamená, že hodinkám rozhodně nevadí voda a můžete s nimi rovněž plavat. Pozor si ovšem dejte v případě, že byste se potápěli, na to tyto hodinky připraveny nejsou.

Líbilo se nám líbivý vzhled

velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

Nelíbilo se nám méně pohodlné zapínání pásku

Displej: krásná podívaná

Nadšení z celkového vzhledu pokračuje i samotným displejem, který se jedním slovem povedl. Má úhlopříčku 1,43" a rozlišení 302 × 302 pixelů, což je nebývale jemná podívaná, která snese srovnání s několikanásobně dražšími hodinkami. Na displej se vejde spousta textu a veškerá grafika vypadá skvěle. Barevné podání a čitelnost displeje i venku je velice dobrá, a to navzdory tomu, že se nejedná o AMOLED panel. Osobně musím říci, že lepší TFT displej jsem již dlouhou dobu neviděl a jeho kvality vám dovolí zapomenout na poněkud větší rámečky kolem zobrazovače. Sklíčko prozatím odolává při běžném nošení jakýmkoliv škrábancům, byť výrobce nezmiňuje žádné speciální vylepšení. Pouze je nasazen povlak odpuzující otisky prstu, což je pravda. Displej jen tak snadno neupatláte, ačkoliv je dotykový a prst po něm klouže velmi pohodlně.

Líbilo se nám dostatečná úhlopříčka

jemné rozlišení

velmi dobrá čitelnost

Nelíbilo se nám větší rámečky kolem displeje

Systém a výkon: vše, nač si jen vzpomenete

Proprietární systém Amazfit Bip U Pro je pevně spjatý s aplikací Zepp (bývalá aplikace Amazfit), kterou si do telefonu s Androidem 5.0 či iOS 10 a novějšími musíte nainstalovat. Aplikaci najdete v příslušném obchodě, případně je v návodu připravený QR kód, který se zobrazí také při prvním zapnutí na displeji hodinek. Aplikace je potřebná již k samotnému párování přes Bluetooth. Párování je otázkou chvilky, následně můžete začít hodinky využívat.

Prostředí hodinek lze označit jako povedené a přehledné. Základ tvoří pohotovostní displeje, kterých je od výrobce k dispozici několik desítek a lze si dokonce pomocí fotografií vytvářet i vlastní. Základní změna se provádí na samotných hodinkách, které v paměti udrží 4 ciferníky. Ostatní najdete skrze aplikaci v telefonu.

Ovládání prostředí hodinek je svěřeno do rukou dotykového displeje a bočního tlačítka, kterým například vstupujete do hlavního menu. Následně jej však vlastně ani nepotřebujete a vystačíte si s jedním prstem, kterým vybíráte položky a gestem tahu zleva doprava se vracíte o úroveň výše. Pokud je už řeč o gestech, samozřejmostí je probuzení otočením zápěstí, která funguje nebývale spolehlivě.

Stáhnout Zepp

Velkou výhodou celého prostředí je dokonalé počeštění, která usnadňuje orientaci. První úroveň menu je navíc doprovázena ikonkami, které opět pomohou se rychleji zorientovat. Hlavní menu není nijak přeplácané a umožňuje přístup ke všem důležitým funkcím. Samozřejmostí je monitoring aktivit i činností, hodinky přesně měří srdeční frekvenci, okysličení krve i úroveň stresu.

Veškeré údaje jsou prezentovány přehledně pomocí grafů a čísel, takže nemusíte neustále otevírat aplikaci na telefonu. K důležitým statistikám se navíc dostanete přímo z hlavního displeje, a to tahem zprava doleva. Na opačné straně se nachází například ovládání hudebního přehrávače nebo možnost hodinky spárovat s hlasovou asistentkou Amazon Alexa. Ano, Amazfit Bip U Pro mají i mikrofon. Zmínili jsme ovládání hudebního přehrávače, kdy je nutné dodat, že samotné skladby musíte mít uložené v telefonu. Hodinky vlastní paměť pro soubory nemají. Vhod přijde také informační lišta, která se stahuje od horního okraje displeje, kde můžete rychle přejít do nastavení, upravit notifikace či jas. Navíc zde okamžitě uvidíte i přesný stav baterie.

Velký displej a celková přehlednost vybízí ke skvěle fungujícím notifikacím. Hodinky vás informují nejen o SMS, ale také o příchozích notifikacích z Facebooku, Messengeru, Instagramu, WhatsApp či Telegramu. Na displej se vejde skoro celá zpráva, v případě delší lze scrollovat tahem prstu nahoru a dolů. Všechny notifikace lze pak najít v seznamu, který vytáhnete tahem prstu od spodního okraje displeje. Příchozí notifikaci hodinky oznámí nejen rozsvícením displeje, ale i vibracemi, jejichž intenzitu si lze nastavit.

Na velmi dobře zvládnuté prostředí hodinek navazuje i doprovodná aplikace Zepp. Ta je opět plně lokalizována do češtiny a velmi přehledná. Získáte v ní podrobnější přehledy o veškerých sledovaných aktivitách, ale především zde provádíte hlubší nastavení. Zejména zpočátku budete muset udělit nezbytná oprávnění pro notifikace z jednotlivých aplikací.

Líbilo se nám přehledné prostředí v češtině

snadné ovládání

plynulý chod

šikovná aplikace Zepp

Výdrž baterie: to si necháme líbit

Ve skromném těle hodinek je baterie s kapacitou 230 mAh. Výrobce slibuje při běžném používání až 9denní výdrž. Taková hitparáda to sice není, ale celý týden bez nabíjení mi hodinky zatím pokaždé vydržely. A to mi denně přijde několik desítek notifikací, což znamená, že displej často svítí a hodinky vibrují. Omezený režim jsem využíval pouze v nočních hodinách. Nabíjení skrze podložku je poměrně snadné, tělo hodinek se přichytí pomocí magnetů samo. K úplnému nabití skrze počítač stačí zhruba hodinka a půl.

Líbilo se nám slušná výdrž

Sportovní funkce: 60 sportů a GPS

Amazfit Bip U Pro nejsou jen hezké a vhodné jakožto prodloužená ruka vašeho smartphonu. Perfektně jsou totiž připraveny i na měření všech možných sportovních aktivit. Vybírat si můžete z 60 různých sportů. Kromě klasiky v podobě běhání, posilování, chůze či plavání nechybí snad všechny známé míčové sporty – například volejbal a squash. Jsou zde však i méně tradiční věci, jako jsou bojové sporty či šerm.

Ke sportování a maximálně přesným statistikám při sobě nemusíte mít ani mobilní telefon. Amazfit Bip U Pro totiž nabízí i GPS, díky čemuž přesně zaznamenají vaši polohu a z ní plynoucí vzdálenost či místa, kde jste sportovali. Patřičnou mapu následně uvidíte skrze aplikaci Zepp ve vašem mobilním telefonu.

Líbilo se nám velmi široký výběr aktivit

integrovaná GPS

Zhodnocení

Amazfit Bip U Pro jsou chytrými hodinkami, se kterými rozhodně neuděláte chybu. Chce se mi až říci, že se jedná o naprostou trefu do černého pro všechny, kteří chtějí schopného pomocníka na zápěstí a současně za něj nehodlají utrácet vyšší tisíce korun. Design hodinek je sice zaměnitelný se spoustou jiných modelů, ale nadále je líbivý a minimálně nikoho neurazí. Hodinky se pohodlně nosí a během testování mě trápilo zejména komplikovanější zapínání pásku, které mi jednou rukou přijde takřka nemožné.

Podstatné však je, kolik možnosti Amazfit Bip U Pro nabízejí. Vše začíná velkým a kvalitním displejem, na který se vejde spousta informací a je dobře čitelný. Hodinky navíc kompletně komunikují v češtině, a to včetně diakritiky. Upozorňují ze všech známých aplikací, zvládají asistentku Alexa od Amazonu, ovládat fotoaparát či hudební přehrávač a vystačí si s nabíjením jedenkrát týdně. Do toho si připočtěte zvýšenou odolnost, měření srdeční frekvence, okysličení krve, stresu a dýchání, a to při až 60 různých sportovních aktivitách. Jevem zcela nevídaným u hodinek s cenou do 1,5 tisíce Kč je GPS.

Konkurence

Amazfit Bip U Pro takřka nezaváhají a hledat vyložený nedostatek je vskutku obtížné. Již jen z tohoto důvodu by měly mít cestu k úspěchu umetenou. Jenže trh je dnes chytrými hodinkami přesycený a nacházíme velmi silného konkurenta v podobě Xiaomi Mi Watch Lite, které při stejné ceně nabízí takřka shodnou výbavu a jen mírně odlišní vzhled.

Pokud si můžete pár set korun připlatit, stojí za zvážení chytré hodinky Amazfit GTS, které také mají GPS, avšak pyšní se ještě kvalitnějším AMOLED displejem. Jejich cena se na českém trhu pohybuje kolem hranice 2 tisíc korun.