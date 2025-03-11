Always-On displej v Androidu 17 se chystá na revoluci. Co se má změnit?

Google se údajně chystá zásadně proměnit stávající podobu Always-On displeje ve svém operačním systému Android, informuje o tom Android Authority (viz androidauthority.com). S příchodem Androidu 17 by se měl objevit nový režim nazvaný „Min Mode“, který by Always-on režim přeměnil z pasivního zobrazovače času na plnohodnotné, avšak minimalistické, centrum informací.
Doposud byla funkce Always-On na Android telefonech poměrně statická a ukazovala čas, ikony notifikací a možná počasí. Odlišnosti šlo hledat jen u větších nadstaveb, kde si třeba Samsung tento režim upravuje pro vlastní potřeby. Nový „Min Mode“ by měl tuto obrazovku proměnit v nízkoenergetické centrum pro aktivně používané aplikace, podobně jako to Apple realizuje se svými Live Activities na zamykací obrazovce a režimem Standby.
Nový režim však nemá nahradit standardní Always-on, ale vytvořit zcela novou uživatelskou možnost využití displeje. Když uzamknete telefon nebo jej odložíte, zatímco je v popředí spuštěna kompatibilní aplikace, „Min Mode“ umožní této aplikaci převzít celou obrazovku s minimalistickým rozhraním.
Aby nedošlo k výraznému vybíjení baterie, bude režim využívat stejnou nízkoenergetickou technologii jako standardní Always-on režim, tedy omezený jas a velmi nízkou obnovovací frekvenci. Klíčem k funkčnosti budou vývojáři, kteří budou muset vytvořit speciální, osekané komponenty svých aplikací, jež budou smět tento režim používat. Jako první aplikace, která by měla tuto funkcionalitu využít, se spekuluje o Google Mapách. Během jízdy byste měli neustále na obrazovce viditelné černobílé pokyny navigace, aniž by musel udržovat plně aktivní a energeticky náročnou aplikaci.
Uvidíme, jaké Google zvolí nakonec nároky a kolik aplikací bude pro tento režim nakonec uzpůsobeno. Pro uživatele by samozřejmě bylo nejlepší, aby jich bylo co nejvíce.
