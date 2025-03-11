mobilenet.cz na sociálních sítích

Always-On displej v Androidu 17 se chystá na revoluci. Co se má změnit?

Michal Pavlíček
1
Always-On displej v Androidu 17 se chystá na revoluci. Co se má změnit?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Speciálně upravené aplikace by mohly fungovat v režimu nízké spotřeby energie
  • První takovou aplikací by mohly být Google Mapy

Google se údajně chystá zásadně proměnit stávající podobu Always-On displeje ve svém operačním systému Android, informuje o tom Android Authority (viz androidauthority.com). S příchodem Androidu 17 by se měl objevit nový režim nazvaný „Min Mode“, který by Always-on režim přeměnil z pasivního zobrazovače času na plnohodnotné, avšak minimalistické, centrum informací.

Doposud byla funkce Always-On na Android telefonech poměrně statická a ukazovala čas, ikony notifikací a možná počasí. Odlišnosti šlo hledat jen u větších nadstaveb, kde si třeba Samsung tento režim upravuje pro vlastní potřeby. Nový „Min Mode“ by měl tuto obrazovku proměnit v nízkoenergetické centrum pro aktivně používané aplikace, podobně jako to Apple realizuje se svými Live Activities na zamykací obrazovce a režimem Standby.

Google MapyGoogle MapyGoogle Mapy
Google Mapy
Google Mapy
Google Mapy
Na celou obrazovku
Možná podoba Min Modu v případě Google Map

Nový režim však nemá nahradit standardní Always-on, ale vytvořit zcela novou uživatelskou možnost využití displeje. Když uzamknete telefon nebo jej odložíte, zatímco je v popředí spuštěna kompatibilní aplikace, „Min Mode“ umožní této aplikaci převzít celou obrazovku s minimalistickým rozhraním.

Tapeta na Always-On displeji se pravděpodobně nedostane na starší Samsungy – Víme proč
Přečtěte si také

Tapeta na Always-On displeji se pravděpodobně nedostane na starší Samsungy – Víme proč

Aby nedošlo k výraznému vybíjení baterie, bude režim využívat stejnou nízkoenergetickou technologii jako standardní Always-on režim, tedy omezený jas a velmi nízkou obnovovací frekvenci. Klíčem k funkčnosti budou vývojáři, kteří budou muset vytvořit speciální, osekané komponenty svých aplikací, jež budou smět tento režim používat. Jako první aplikace, která by měla tuto funkcionalitu využít, se spekuluje o Google Mapách. Během jízdy byste měli neustále na obrazovce viditelné černobílé pokyny navigace, aniž by musel udržovat plně aktivní a energeticky náročnou aplikaci.

Uvidíme, jaké Google zvolí nakonec nároky a kolik aplikací bude pro tento režim nakonec uzpůsobeno. Pro uživatele by samozřejmě bylo nejlepší, aby jich bylo co nejvíce.

androidauthority.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
No konečně něco, co se hodí
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze