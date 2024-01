Tapeta na Always-On displeji se pravděpodobně nedostane na starší Samsungy

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Včera proběhla akce Unpacked, na níž se představila zbrusu nová řada Galaxy S24. Hardwarových vylepšení bylo spíše méně, ovšem Samsung prezentoval i zajímavé softwarové funkce. Kromě spolupráce se sociálními sítěmi ohledně integrace nativních funkcí fotoaparátu patřila mezi ty nejzajímavější možnost nastavit si wallpaper (tapetu) i na Always-On displej (jak to vypadá si můžete prohlédnout ve videu níže), kterou zpřístupňuje nadstavba One UI 6.1. Ta by se měla v budoucnosti dostat na spoustu dalších telefonů, ovšem funkce tapety na Always-On displeji patrně zůstane zapovězena pro starší zařízení, jako je například loňská vlajková řada Galaxy S23. Proč?

Samsung to sice oficiálně nepotvrdil, ovšem sammobile.com na základě informací, které obdržel od důvěryhodného zdroje, uvádí, že se tato zajímavá novinka na starší zařízení nedostane z důvodu přílišné energetické náročnosti. U řady Galaxy S24 si ji Samsung podle sammobile.com může dovolit implementovat z toho důvodu, že kompletně nabízí proměnnou obnovovací frekvencí až 1 až 120 Hz. I samotná funkce přitom myslí na minimalizaci energetické náročnosti, což dokazuje tím, že inteligentně odstraňuje pozadí obrázku a při využití Always-On displeje ponechává pouze objekt v popředí.

Technické parametry Samsung Galaxy S24 Kompletní specifikace Konstrukce 147 × 70,6 × 7,6 mm , 167 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2024, 21 999 Kč

Technické parametry Samsung Galaxy S24 Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 162,3 × 79 × 8,6 mm , 232 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,8" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy , + ?×2,8 GHz, GPU: Adreno 750 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 1 024 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2024, 35 499 Kč