mobilenet.cz na sociálních sítích

Známe ceny i datum premiéry Pixelů 11. Nabídnou větší paměť, ale i vyšší ceny

Ioannis Papadopoulos
Známe ceny i datum premiéry Pixelů 11. Nabídnou větší paměť, ale i vyšší ceny
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Základem bude nově u všech modelů 256GB úložiště
  • Díky tomu lze očekávat nasazení rychlejšího typu úložiště
  • Dva modely se dočkají mezigeneračního zdražení

Léto se tradičně pojí s uvedením hardwarových novinek od Googlu, k čemuž má letos dojít symbolicky 11. srpna. V tento den by měl být rovněž zahájen předprodej nových zařízení, mezi nimiž nebudou chybět modely Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL a ohebný Google Pixel 11 Pro Fold. Pozitivní zprávou je, že Google letos přistoupí k upgradu a základní kapacita úložiště bude činit 256 GB. V tomto kontextu lze očekávat rovněž plošné nasazení rychlejších paměťových čipů UFS 4.0 či modernějších, které se ve 128GB variantě vůbec nevyrábějí.

Recenze Google Pixel 10 Pro – Povedené jubileum
Přečtěte si také

Recenze Google Pixel 10 Pro – Povedené jubileum

Zajímavé jsou také samotné ceny. Ty mají při srovnání stejného, tedy 256GB úložiště, zůstat u modelů Pixel 11 a Pixel 11 Pro identické s loňskou generací. Naopak u smartphonů Pixel 11 Pro XL a skládačky Pro Fold mají být nově o 100 eur (přibližně 2 500 Kč) vyšší. Níže si můžete prohlédnout přehlednou tabulku s evropskými cenami i předpokládanými českými částkami podle obvyklého přepočtu v oficiálním Google Storu. S cenami přišel francouzský magazín Dealabs.

Model Úložiště Cena (EUR) Cena (CZK)
Pixel 11 256 GB 999 € 24 990 Kč
Pixel 11 512 GB 1 129 € 28 290 Kč
Pixel 11 Pro 256 GB 1 199 € 29 990 Kč
Pixel 11 Pro 512 GB 1 329 € 33 290 Kč
Pixel 11 Pro 1 TB 1 589 € 39 790 Kč
Pixel 11 Pro XL 256 GB 1 399 € 34 990 Kč
Pixel 11 Pro XL 512 GB 1 529 € 38 290 Kč
Pixel 11 Pro XL 1 TB 1 789 € 44 790 Kč
Pixel 11 Pro Fold 256 GB 1 999 € 49 990 Kč
Pixel 11 Pro Fold 512 GB 2 129 € 53 290 Kč
Pixel 11 Pro Fold 1 TB 2 389 € 59 790 Kč
Dealabs,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze