Známe ceny i datum premiéry Pixelů 11. Nabídnou větší paměť, ale i vyšší ceny

Léto se tradičně pojí s uvedením hardwarových novinek od Googlu, k čemuž má letos dojít symbolicky 11. srpna. V tento den by měl být rovněž zahájen předprodej nových zařízení, mezi nimiž nebudou chybět modely Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL a ohebný Google Pixel 11 Pro Fold. Pozitivní zprávou je, že Google letos přistoupí k upgradu a základní kapacita úložiště bude činit 256 GB. V tomto kontextu lze očekávat rovněž plošné nasazení rychlejších paměťových čipů UFS 4.0 či modernějších, které se ve 128GB variantě vůbec nevyrábějí.
Zajímavé jsou také samotné ceny. Ty mají při srovnání stejného, tedy 256GB úložiště, zůstat u modelů Pixel 11 a Pixel 11 Pro identické s loňskou generací. Naopak u smartphonů Pixel 11 Pro XL a skládačky Pro Fold mají být nově o 100 eur (přibližně 2 500 Kč) vyšší. Níže si můžete prohlédnout přehlednou tabulku s evropskými cenami i předpokládanými českými částkami podle obvyklého přepočtu v oficiálním Google Storu. S cenami přišel francouzský magazín Dealabs.
|Model
|Úložiště
|Cena (EUR)
|Cena (CZK)
|Pixel 11
|256 GB
|999 €
|24 990 Kč
|Pixel 11
|512 GB
|1 129 €
|28 290 Kč
|Pixel 11 Pro
|256 GB
|1 199 €
|29 990 Kč
|Pixel 11 Pro
|512 GB
|1 329 €
|33 290 Kč
|Pixel 11 Pro
|1 TB
|1 589 €
|39 790 Kč
|Pixel 11 Pro XL
|256 GB
|1 399 €
|34 990 Kč
|Pixel 11 Pro XL
|512 GB
|1 529 €
|38 290 Kč
|Pixel 11 Pro XL
|1 TB
|1 789 €
|44 790 Kč
|Pixel 11 Pro Fold
|256 GB
|1 999 €
|49 990 Kč
|Pixel 11 Pro Fold
|512 GB
|2 129 €
|53 290 Kč
|Pixel 11 Pro Fold
|1 TB
|2 389 €
|59 790 Kč