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Crashtest powerbanky? Epico ukazuje, co vydrží semi-solid baterie

Ondřej Pohl
Crashtest powerbanky? Epico ukazuje, co vydrží semi-solid baterie
Fotografie: Epico
  • Klasické lithium-iontové powerbanky představují při mechanickém poškození nebo přehřátí vážné riziko vznícení a úniku toxických plynů
  • Nová generace semi-solid state baterií toto nebezpečí díky pevnému elektrolytu minimalizuje a efektivně zabraňuje řetězové tepelné reakci
  • Tato technologická novinka navíc podstatně lépe snáší vysoké teploty a nabízí až dvaapůlkrát delší životnost s tisíci nabíjecími cykly

Skoro každý už viděl nějaký crashtest telefonu, v němž autoři nejrůznějších youtubeových kanálů doslova týrají tyto přístroje – někteří jen čistě pro sledovanost, jiní se u toho snaží přijít na konstrukční nedostatky, na ně byste mohli narazit i při běžném používání.

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Ale crashtest powerbanky? Tento druh příslušenství považujeme za prakticky nezničitelný, což je ale nebezpečný omyl. Jakmile ale dojde k porušení poslední ochranné vrstvy elektrolytu, může to znamenat velké nepříjemnosti, hlavně pak uvolnění jedovatých plynů a následný požár.

Naprostá většina powerbank, které jsou dnes na trhu dostupné, využívá klasickou lithium-iontovou technologii. Ta se v oblasti spotřební elektroniky používá už více než dvě desetiletí a spoléhá na ni aktuálně téměř veškerá produkce powerbank. Jde o dlouhodobě prověřené řešení, se kterým je ale spojeno několik omezení, která se týkají zejména životnosti, potenciálních bezpečnostních rizik a odolnosti vůči teplotám.

Další cestu, která je v oblasti mobilních technologií nejnovější, představuje nová generace baterií označovaná jako semi-solid state. Ta otevírá cestu k dosud nekompromisní bezpečnosti a podstatně delší životnosti baterie. Jednoduše řečeno – při fatálním mechanickém poškození baterie je absolutně minimalizováno riziko jejího vznícení a počet nabíjecích cyklů je až 2,5krát větší.

Epico EM75

Dosavadní kvalitní lithium-iontové powerbanky zvládají přibližně 800 až 1200 nabíjecích cyklů, semi-solid baterie dosahují přibližně 2000 až 3000 cyklů. To představuje při každodenním používání potencionálně až více než dvojnásobnou životnost.

Velmi důležitou roli hraje také teplotní stabilita a potažmo bezpečnost, což je nejožehavější téma, o němž se diskutuje v posledních letech především v kontextu s elektromobilitou. Klasické lithium-iontové baterie jsou obvykle navrženy pro provoz přibližně do 40 °C. Semi-solid konstrukce může zvládat vyšší teplotní zatížení, což je důležité například při čím dál potřebnějším rychlém nabíjení nebo při používání zařízení v horkém prostředí.

Obecně platí, že při extrémním poškození nebo přehřátí mohou lithium-iontové baterie vstoupit do tzv. termálního úniku (thermal runaway), jehož následkem může být řetězová reakce, která může vést z technologické podstaty k přehřátí nebo v extrémních případech ke vznícení. U semi-solid baterií je toto nebezpečí díky nahrazení části tekutého elektrolytu pevným absolutně minimalizováno.

Výsledek této odolnosti si můžete prohlédnout na videu výše.

Tisková zpráva, youtube.com,
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