Motorola představuje druhou generaci moto tagu. Co je nového?

Motorola (motorola.com) přichází na trh s novou generací svého chytrého lokátoru moto tag 2, který slibuje bezproblémovou integraci do ekosystému Android a přináší pokročilé lokalizační funkce. Tento elegantní společník se bude prodávat v atraktivních odstínech PANTONE Arabesque a PANTONE Laurel Oak, přičemž v nabídce se objeví i kombinovaný set obsahující obě barevné varianty najednou. Kromě nových barev je však tou nejdůležitější inovací zvýšená výdrž, a to rovnou na dva roky.
Lze tak lokátor jednoduše nastavit a na dlouhou dobu na něj zcela zapomenout. Když pak energie po dvou letech (přesně udává Motorola 600 dní) dojde, standardní a široce dostupnou knoflíkovou baterii typu CR2032 zvládne uživatel vyměnit sám během několika vteřin. Dalším vylepšením je ochrana proti vnějším vlivům, která poskočila až na IP68.
Lokátor vybaven moderní technologií Ultra Wideband (UWB), která poskytuje přesné určení směru a reálné vzdálenosti od hledaného předmětu. To ideálně doplňuje standard Bluetooth channel sounding, jenž celý proces vyhledávání v prostoru výrazně zpřesňuje a stabilizuje. Moto tag 2 používá globální síť Google Find Hub. Ta pomáhá lokalizovat ztracené předměty z jediného bezpečného místa.
Praktické funkce
Kromě hledání ztracených věcí může tag posloužit i jako obousměrný pomocník s následujícími možnostmi:
- Hledání telefonu: Jedním stiskem tlačítka na lokátoru vyhledáte svůj telefon, který začne během pár sekund zvonit.
- Dálková spoušť: Tlačítko poslouží k dálkovému ovládání fotoaparátu v mobilu, což usnadní pořízení dokonalého snímku libovolným objektivem.
- Kontrola v aplikaci: V doprovodné aplikaci lze měnit melodie vyzvánění, upravovat hlasitost či sledovat úroveň nabití baterie.
- Sdílení polohy: Aktuální polohu lokátoru lze bezpečně sdílet s důvěryhodnými kontakty, které vám mohou s hledáním pomoci.
Stále platí, že kromě zabezpečení garantovaného Googlem je zde i výstraha před neznámými lokátory – pokud telefon s Androidem zjistí, že se s vámi skrytě pohybuje cizí a neznámý tag, okamžitě vám zobrazí varovné oznámení.
Lokátor moto tag 2 se začíná prodávat za 999 Kč.