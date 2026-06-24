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Motorola představuje druhou generaci moto tagu. Co je nového?

Ondřej Pohl
Motorola představuje druhou generaci moto tagu. Co je nového?
Fotografie: Motorola
  • Nová generace lokátoru Motorola moto tag 2 využívá technologie UWB a Bluetooth pro přesné vyhledávání předmětů v globální síti Google Find Hub
  • Hlavními inovacemi jsou zvýšená odolnost vůči vnějším vlivům s certifikací IP68 a prodloužená výdrž snadno vyměnitelné baterie až na 600 dní
  • Zařízení poslouží také k prozvonění telefonu nebo jako dálková spoušť fotoaparátu a na trhu je dostupné za cenu 999 Kč

Motorola (motorola.com) přichází na trh s novou generací svého chytrého lokátoru moto tag 2, který slibuje bezproblémovou integraci do ekosystému Android a přináší pokročilé lokalizační funkce. Tento elegantní společník se bude prodávat v atraktivních odstínech PANTONE Arabesque a PANTONE Laurel Oak, přičemž v nabídce se objeví i kombinovaný set obsahující obě barevné varianty najednou. Kromě nových barev je však tou nejdůležitější inovací zvýšená výdrž, a to rovnou na dva roky.

moto tag 2moto tag 2moto tag 2moto tag 2
moto tag 2
moto tag 2
moto tag 2
moto tag 2
Na celou obrazovku
Barevné provedení PANTONE Arabesque.

Lze tak lokátor jednoduše nastavit a na dlouhou dobu na něj zcela zapomenout. Když pak energie po dvou letech (přesně udává Motorola 600 dní) dojde, standardní a široce dostupnou knoflíkovou baterii typu CR2032 zvládne uživatel vyměnit sám během několika vteřin. Dalším vylepšením je ochrana proti vnějším vlivům, která poskočila až na IP68.

moto tag 2
Barevné provedení PANTONE Laurel Oak.

Lokátor vybaven moderní technologií Ultra Wideband (UWB), která poskytuje přesné určení směru a reálné vzdálenosti od hledaného předmětu. To ideálně doplňuje standard Bluetooth channel sounding, jenž celý proces vyhledávání v prostoru výrazně zpřesňuje a stabilizuje. Moto tag 2 používá globální síť Google Find Hub. Ta pomáhá lokalizovat ztracené předměty z jediného bezpečného místa.

Praktické funkce

Kromě hledání ztracených věcí může tag posloužit i jako obousměrný pomocník s následujícími možnostmi:

  • Hledání telefonu: Jedním stiskem tlačítka na lokátoru vyhledáte svůj telefon, který začne během pár sekund zvonit.
  • Dálková spoušť: Tlačítko poslouží k dálkovému ovládání fotoaparátu v mobilu, což usnadní pořízení dokonalého snímku libovolným objektivem.
  • Kontrola v aplikaci: V doprovodné aplikaci lze měnit melodie vyzvánění, upravovat hlasitost či sledovat úroveň nabití baterie.
  • Sdílení polohy: Aktuální polohu lokátoru lze bezpečně sdílet s důvěryhodnými kontakty, které vám mohou s hledáním pomoci.

Stále platí, že kromě zabezpečení garantovaného Googlem je zde i výstraha před neznámými lokátory – pokud telefon s Androidem zjistí, že se s vámi skrytě pohybuje cizí a neznámý tag, okamžitě vám zobrazí varovné oznámení.

Lokátor moto tag 2 se začíná prodávat za 999 Kč.

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