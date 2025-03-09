Unikly informace o nových sluchátkách Apple Powerbeats Fit

Apple se chystá představit novou generaci sluchátek, která by mohla být nástupcem modelu Beats Fit Pro. Podle uniklých informací, které zveřejnil známý informátor Evan Blass (viz x.com) , se sluchátka Apple Powerbeats Fit objeví ve výrazně modernizovaných barvách a s upraveným designem.
Uniklé obrázky odhalují, že sluchátka si zachovají ergonomický design se silikonovými křidélky, která zaručují stabilitu během sportovních aktivit. Novinkou je rozšířená barevná paleta, která má zahrnovat čtyři varianty: klasickou černou, výraznou oranžovou, jemnou růžovou a decentní béžově-šedou.
Přesné specifikace zatím nebyly potvrzeny, avšak očekává se, že sluchátka Powerbeats Fit nabídnou špičkové funkce, jako je aktivní potlačení hluku (ANC), vylepšená kvalita zvuku a odolnost vůči potu a vodě se stupněm krytí IPX4. Spekuluje se také o přidání senzoru srdečního tepu, který by je posunul do kategorie pokročilých fitness zařízení.
Představení sluchátek Powerbats Fit by mělo proběhnout v průběhu podzimu. Spekuluje se spíše o listopadu a neměla by tak být součástí nadcházející akce 9. září, která bude věnována operačním systémům a především novým iPhonům.
