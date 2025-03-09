mobilenet.cz na sociálních sítích

Unikly informace o nových sluchátkách Apple Powerbeats Fit
Fotografie: Apple
  • K dispozici mají být ve čtyřech barevných variantách
  • Představení se očekává v listopadu letošního roku

Apple se chystá představit novou generaci sluchátek, která by mohla být nástupcem modelu Beats Fit Pro. Podle uniklých informací, které zveřejnil známý informátor Evan Blass (viz x.com) , se sluchátka Apple Powerbeats Fit objeví ve výrazně modernizovaných barvách a s upraveným designem.

Uniklé obrázky odhalují, že sluchátka si zachovají ergonomický design se silikonovými křidélky, která zaručují stabilitu během sportovních aktivit. Novinkou je rozšířená barevná paleta, která má zahrnovat čtyři varianty: klasickou černou, výraznou oranžovou, jemnou růžovou a decentní béžově-šedou.

Přesné specifikace zatím nebyly potvrzeny, avšak očekává se, že sluchátka Powerbeats Fit nabídnou špičkové funkce, jako je aktivní potlačení hluku (ANC), vylepšená kvalita zvuku a odolnost vůči potu a vodě se stupněm krytí IPX4. Spekuluje se také o přidání senzoru srdečního tepu, který by je posunul do kategorie pokročilých fitness zařízení.

Představení sluchátek Powerbats Fit by mělo proběhnout v průběhu podzimu. Spekuluje se spíše o listopadu a neměla by tak být součástí nadcházející akce 9. září, která bude věnována operačním systémům a především novým iPhonům.

x.com/evleaks, ,
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Vypadají zajímavě. Ty oranžový bych bral. Cena bude vysoká, ale tato řada mě ještě nezklamala.
