Michal Pavlíček
10
8GB RAM za 16 tisíc korun? Trumfy Viva V70 jsou jinde
  • Telefon má velkou baterii s rychlým 90W nabíjením
  • Potěší dlouhá 6letá softwarová podpora
  • Nechybí 50megapixelový teleobjektiv
  • Zahájení prodeje je podpořeno slevou 2 000 Kč

Vivo dnes na český trh uvedlo novou řadu V70 a zatímco model V70 FE míří do střední třídy, o pomyslný stupínek výše je zařazen model Vivo V70. O úspěch tak bude soupeřit ve vyšší střední třídě. Novinka nabízí plochý 6,59" OLED displej s jemným rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 000 nitů. Zásadní změna se také týká čtečky otisků prstů, která je nově ultrazvuková. V praxi by tak měla být rychlejší a přesnější. Samozřejmostí je zvýšená odolnost proti vodě a prachu, kdy Vivo V70 plní stupně krytí IP68 a IP69. Konstrukce je hliníková řady 6 a mobil byl testován na pád z výšky 1,8 metru.

Výkon telefonu dodává procesor Snapdragon 7 Gen 4 s 8GB operační pamětí. To není mnoho a zdá se, že jde o jasný důkaz zdražování těchto komponent, kdy Vivo sáhlo spíše po menší porci RAM. Na českém trhu se nabízí výhradně 512GB varianta. Prostředí zajistí nejnovější Android 16 a Vivo slibuje 6 velkých aktualizací a celkem 6 let bezpečnostních záplat. V tomto se tak Vivo dotahuje na ty nejlepší.

Novinka láká hlavním 50megapixelovým fotoaparátem Sony LYT 700V s optickou stabilizací, dále 50megapixelový teleobjektiv a nakonec spíše průměrný 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Záznam videa je pak umožněn až ve 4K rozlišení se 60 snímky za vteřinu. Dostalo se na velmi slušnou baterii s kapacitou 6 500 mAh s podporou 90W nabíjení. Bohužel o možnosti nabíjet bezdrátově se výrobce nezmiňuje.

Nové Vivo V70 se počínaje dnešním dnem, tedy středou 1. dubna, začíná prodávat na českém trhu. Cena je stanovena na 15 999 Kč, avšak u vybraných prodejců je zaváděcí cena stanovena na 13 999 Kč, tedy o dva tisíce korun níže. Studenti dále dosáhnou na další 7% slevu po předložení karty ISIC a za recenzi produktu vám Vivo dá 1 000 Kč.

Rozměry157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
DisplejOLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
Akumulátor6 500 mAh
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: včera 15:43
14K za tohle co se výkonem vyrovná A37? :D no ok. Teď se dívám Reno15 Pro s lepší výbavou a výkonem za 16k..
Pc Wifi
a kdeze jsou ty trumfy tohoto founu ? nevidim absolutne zadne...
Frank McIntosh
Naposledy upraveno: 00:53
To bych rád věděl kde 😁
Ben Ben
Za recenzi nám dá OPPO 1000kč? 😀 Ale jo. Stejně to jde ze společné kasy...
