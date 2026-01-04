8GB RAM za 16 tisíc korun? Trumfy Viva V70 jsou jinde

Vivo dnes na český trh uvedlo novou řadu V70 a zatímco model V70 FE míří do střední třídy, o pomyslný stupínek výše je zařazen model Vivo V70. O úspěch tak bude soupeřit ve vyšší střední třídě. Novinka nabízí plochý 6,59" OLED displej s jemným rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 000 nitů. Zásadní změna se také týká čtečky otisků prstů, která je nově ultrazvuková. V praxi by tak měla být rychlejší a přesnější. Samozřejmostí je zvýšená odolnost proti vodě a prachu, kdy Vivo V70 plní stupně krytí IP68 a IP69. Konstrukce je hliníková řady 6 a mobil byl testován na pád z výšky 1,8 metru.
Výkon telefonu dodává procesor Snapdragon 7 Gen 4 s 8GB operační pamětí. To není mnoho a zdá se, že jde o jasný důkaz zdražování těchto komponent, kdy Vivo sáhlo spíše po menší porci RAM. Na českém trhu se nabízí výhradně 512GB varianta. Prostředí zajistí nejnovější Android 16 a Vivo slibuje 6 velkých aktualizací a celkem 6 let bezpečnostních záplat. V tomto se tak Vivo dotahuje na ty nejlepší.
Novinka láká hlavním 50megapixelovým fotoaparátem Sony LYT 700V s optickou stabilizací, dále 50megapixelový teleobjektiv a nakonec spíše průměrný 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Záznam videa je pak umožněn až ve 4K rozlišení se 60 snímky za vteřinu. Dostalo se na velmi slušnou baterii s kapacitou 6 500 mAh s podporou 90W nabíjení. Bohužel o možnosti nabíjet bezdrátově se výrobce nezmiňuje.
Nové Vivo V70 se počínaje dnešním dnem, tedy středou 1. dubna, začíná prodávat na českém trhu. Cena je stanovena na 15 999 Kč, avšak u vybraných prodejců je zaváděcí cena stanovena na 13 999 Kč, tedy o dva tisíce korun níže. Studenti dále dosáhnou na další 7% slevu po předložení karty ISIC a za recenzi produktu vám Vivo dá 1 000 Kč.
Vivo V70
|Rozměry
|157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
|Displej
|OLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|6 500 mAh
