6G vs. Wi-Fi. Evropa zatím nerozhodla, kdo získá celé pásmo Upper 6 GHz

Evropská skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) přijala ke konci loňského roku kompromisní stanovisko k budoucímu využití pásma Upper 6 GHz (6 425–7 125 MHz), o které soupeří dvě klíčové technologie příštích dekád – mobilní sítě 6G a vysokorychlostní Wi-Fi. Jde totiž o jedno z nejstrategičtějších pásem pro budoucí bezdrátovou konektivitu, jehož význam poroste s rostoucími nároky na kapacitu a rychlost sítí.
Operátor potvrzuje specifikace mobilu Honor Power 2 s 10 080mAh baterií – aktualizováno
Jak uvádí ČTÚ v jeho nejnovější monitorovací zprávě, pásmo názorově rozdělilo členské státy Evropské unie do dvou téměř stejně silných táborů. Jedna skupina prosazovala takzvanou zero option, tedy vyhrazení celého pásma pro mobilní sítě typu MFCN, které jsou považovány za základ budoucího 6G. Druhá strana pak podporovala split option, jež počítala s rozdělením pásma na hranici 6 585 MHz, přičemž spodních 160 MHz by bylo určeno pro bezlicenční Wi-Fi (RLAN).
Obě varianty získaly prakticky shodnou podporu. Situaci ale komplikoval fakt, že technologie 6G zatím neexistuje v komerční podobě a nové generace Wi-Fi se teprve postupně rozšiřují. Argumentace tak na obou stranách vycházela spíše z projekcí a odhadů než z reálných provozních dat. Při hledání kompromisu pak RSPG zohlednila několik klíčových faktorů. Jedním z nich je výhled možné identifikace dalších kmitočtů pro mobilní sítě 6G/IMT na světové radiokomunikační konferenci WRC27, konkrétně v pásmu 7 125–7 250 MHz. Dalším důležitým aspektem byla nutnost ochranného úseku mezi vysokovýkonovými základnovými stanicemi mobilních sítí a malovýkonovými Wi-Fi zařízeními, která prakticky znemožňuje plné soužití obou technologií v celém pásmu bez jasného oddělení.
Výsledná shoda zní následovně: pásmo 6 585–7 125 MHz má být přednostně určeno pro MFCN, tedy budoucí mobilní sítě 6G. O využití spodních 160 MHz (6 425–6 585 MHz) se však definitivně rozhodne až po konferenci WRC27. Pokud bude mobilním sítím přiděleno dalších 125 MHz v pásmu nad 7,1 GHz, dolní část může zůstat Wi-Fi. V opačném případě by připadla mobilním sítím. RSPG zároveň zdůrazňuje, že v současnosti neexistuje akutní nedostatek spektra ani na straně mobilních sítí, ani u Wi-Fi a výsledek se dozvíme až v příštím roce.