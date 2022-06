Čas od času dochází k významnému zápisu do historie a ten moment nastal v těchto dnech, kdy na český trh dorazilo Realme GT Neo 3. Novinka se pyšní extrémně rychlým nabíjením, originálním vzhledem, výkonným procesorem nebo velkým Super AMOLED displejem. Přihazuje také fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. Výbavu výrobce, zdá se, nepodcenil.

Realme je výrobce, který je velmi rád středem pozornosti. Tentokrát se mu to s modelem GT Neo 3 jednoznačně podařilo. Novinka se chlubí rekordně výkonným 150W nabíjením a věřte, že tak rychle nabíjející se telefon jste ještě neviděli. Navrch je přihozen špičkový displej i velmi dobrý procesor. Pomyslný unikát si však Realme nechá zaplatit. Je 17 tisíc korun hodně, nebo málo?

Technické parametry Realme GT Neo 3 256+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,3 × 75,6 × 8,2 mm , 188 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8100 , CPU: 4×2,85 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2022, 16 999 Kč

Obsah balení: pouzdro nechybí

V podlouhlém prodejním balení je nejen samotný telefon, ale také datový a nabíjecí kabel na obou koncích zakončený USB-C. Nechybí ani výrazně těžká nabíječka a silikonové ochranné pouzdro

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

praktické pouzdro

Nelíbilo se nám nabíječka je těžká

Konstrukční zpracování: v závodních barvách

Novinka je prezentována jako neohrožený závodník, což se výrazně podepsalo na designu, respektive zadní straně. Naší modré verzi nechybí dvojice bílých „závodních“ pruhů a celkový dojem ze zadní strany je veskrze svěží a pozitivní. Telefon si rozhodně s žádným jiným jen tak nespletete. Do modrého odstínu je zahalen také modul s fotoaparáty, který mírně vystupuje nad okolní povrch.

Telefon skvěle padne do ruky a není ani nijak výrazně kluzký. Zadní strana je skleněná s ochranou Gorilla Glass 5, zatímco rám telefonu je plastový. Povrchová úprava zadní strany do značné míry eliminuje ulpívání otisků prstů, což je rozhodně plus. Povedená je i ergonomie tlačítek, kdy na všechny dobře dosáhnete.

Zpracování telefonu působí bytelně, v tomto ohledu výtek nemáme. Co nás však již skutečně trápí, to je chybějící zvýšená odolnost, kdy Realme GT Neo 3 zůstává při tak vysoké ceně takřka osamoceno. Drtivá většina obdobně drahých telefonů má zvýšená odolnost jako samozřejmost.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

perfektní zpracování

povrch takřka nepřitahuje otisky prstů

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: včetně Always-On

U displeje začneme něčím, čím byste asi nečekali – výřezem. Ten telefonu bohužel nechybí, ale oproti jiným modelům Realme se nachází přesně uprostřed horní části. Samotný displej je dostatečně velký a na úhlopříčce 6,7" operuje Full HD+ rozlišení se 120Hz obnovovací frekvencí. Líbí se nám tenké a takřka symetrické rámečky kolem displeje i spolehlivá a rychlá čtečka otisků prstů, stejně jako výborná čitelnost displeje i na ostrém slunci. Telefonu nechybí ani funkce Always-On, která je v případě Realme nazvána „Vždy na displeji“.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

120Hz obnovovací technologie

Always-On

Zvuk: stereo samozřejmostí

Zvukově na tom telefon není nijak špatně, má dva reproduktory a výsledek je příjemně poslouchatelný. Naopak očekávaně chybí 3,5mm jack a poslech hudby je tak lepší řešit bezdrátově.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: velkorysé paměti

Pod kapotu Realme nastěhovalo nový procesor Dimensity 8100 s vysokým taktem a více než dostatečným výkonem pro jakkoliv náročného uživatele. Vše podtrhuje 12GB operační paměť. V AnTuTu telefon dosáhl na 823 tisíc bodů a nebudete omezováni ani při hraní náročných her. Interní paměť nelze rozšířit paměťovkou, ale 256 GB bude stačit zřejmě většině. Po prvním zapnutí pro vás bude zbývat 233 GB volného prostoru.

Benchmark testy

Líbilo se nám špičkový procesor

velká operační paměť

256GB úložiště

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: neuvěřitelně rychlé nabíjení

Dostáváme se k baterii a nabíjení, tedy jednoznačně hlavnímu trumfu zařízení. Samotná baterie má spíše průměrnou kapacitu 4 500 mAh, avšak výdrž udělá radost. Velmi často šplhá nad jeden celý den, díky čemuž se nemusíte obávat, že vám telefon „umře“ během pracovního dne.

Hlavní doménou tohoto telefonu je však podpora 150W drátového nabíjení. Ano, čtete správně. Telefon se dobíjí extrémně rychle, kdy například za pouhé 2 minuty jste na 20 % a po pouhých 6 minutách je baterie nabitá na půlku. Vás však jistě zajímá, jak dlouho telefonu trvá celé nabíjení. Jde jen o 16 minut! Při našem měření, kdy displej celou dobu svítil pro kontrolu stavu nabití, došlo k úplnému nabití za 18 minut. Nemusíte se obávat, že by baterie po pár měsících klekla. Abychom se ale vrátili na zem, Realme zapomnělo na bezdrátové nabíjení, velká škoda.

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 1 minuta 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 2 minutY 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 3 minuty 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 4 minuty 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 6 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 8 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 10 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 12 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 14 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 16 minut

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: včetně 5G a NFC

Realme GT Neo 3 je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 a 5G. Na testovacím novinářském kousku je nicméně 5G softwarově blokováno. Prodejní kousky by však tímto neduhem, dle slov výrobce, trpět neměly. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraveno USB-C. Doplňme, že mobil podporuje vložení dvou nanoSIM.

Líbilo se nám NFC

podpora 5G na obou SIM kartách

Fotoaparát: jen slušný základ

Nejdůležitějším snímačem je hlavní 50megapixelový fotoaparát od Sony. Ten produkuje barevně příjemně věrné, ostré a detailní fotky, jejichž kvalita klesá až v interiérech, případně za výrazněji se zhoršujícího světla. V takových případech je nutné počítat se šumem a slabší ostrostí. Je vidět, že ani přítomnost optické stabilizace obrazu nemusí vyřešit vše.

Sekundární snímač je vcelku obyčejný 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a výčet doplňuje 2megapixelový makro fotoaparát. Bohužel na teleobjektiv se nedostalo.

Výkonu má telefon dostatek, a tak hravě zvládá záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu, výsledkem čehož jsou plynulá a ostrá videa.

Realme GT Neo 3 (testovací video) – 4K, 60 FPS

Pro seflíčka je čelní kamerka vybavena solidním 16megapixelovým rozlišením.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám dobrý hlavní fotoaparát

slušná čelní kamerka

kvalitní video

Nelíbilo se nám nemá teleobjektiv

Software: pěkný a svižný

Prostředí Realme za poslední rok příjemně vylepšilo. Nasazen je nejnovější Android 12 a nadstavba Realme UI 3.0. Prostředí je přehledné, především krásně svižné, což ocení každý. Bezpečnostní záplaty jsou však starší, platné k březnu.

Líbilo se nám nejnovější Android 12

velmi dobrá optimalizace

Zhodnocení

Realme GT Neo 3 je telefonem, který se rozhodně zapíše do historie. Dokázal totiž oslnit rekordně rychlým nabíjením, které doposud nemá obdoby a působí trochu jako z jiného světa. Uznejte sami, že nabít celý mobil za čtvrt hodiny je něco donedávna neuvěřitelného. Přidejte si k tomu působivý design, skvělý displej i vysoký výkon a netřeba hádat, že zájemci o novinku se jistě najdou. Na druhou stranu je zde poměrně vysoká cena takřka 17 tisíc korun a v jejím kontrastu chybějící zvýšená odolnost, lepší fotoaparáty či bezdrátové nabíjení. Proti mnohé konkurenci to tak Realme GT Neo 3 bude mít vcelku obtížné. Vždy totiž bude stačit položit otázku, potřebuji a ocením tak brutálně rychlé nabíjení?

Konkurence

Za stejnou cenu totiž můžete mít Samsung Galaxy S21 FE s lepšími fotoaparáty, prostředím, bezdrátovým nabíjením i zvýšenou odolností. Pokud vám nevadí pomalé nabíjení, je Samsung jasnou volbou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 FE 128+6 GB Rozměry 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 888 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh Kč 14 137 Kč

Opomenout nemůžeme Poco F4 GT, který se nabíjí obdobně rychle, ale dokáže vás oslnit ještě výkonnějším procesorem. Přitom je jeho cena opět stejná.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco F4 GT 256+12 GB Rozměry 162,5 × 76,7 × 8,5 mm , 210 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , 1×3 GHz + 3×2,5 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB Akumulátor 4 700 mAh

Zvážit můžete ještě nové Xiaomi 12X, které se nabíjí o něco pomaleji, ale je levnější zhruba o tisíc korun. Přitom má výkonný procesor i kvalitní displej.

Přejít do katalogu Xiaomi 12X 128+8 GB Rozměry 152,7 × 69,9 × 8,2 mm , 176 g Displej Super AMOLED, 6,28" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 870 , 1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz