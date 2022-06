Bude to láska jako hrom? Realme připravuje Thorovu edici GT Neo 3

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Realme v letošním roce prozatím nejvíce uchvátilo modelem GT Neo 3 se 150W drátovým nabíjením. Celý telefon se tak dobije za pouhých 16 minut. Toto bleskové nabíjení dalo vzniknout staronové spolupráci mezi Realme a Marvelem. V minulosti už proběhla spolupráce se Spider-Manem. Tentokrát však bleskové nabíjení vybralo toho pravého hrdino vlastně samo. Volba padla na Thora, který navíc již za pár dní vtrhne do kin se svým čtvrtým dílem s podtitulem Love and Thunder (v češtině Láska jako hrom).

Očekává se, že telefon bude mít mírně pozměněný vzhled a například na zadní straně by se mělo v nějaké podobě objevit Thorovo kladivo. Dojít by mělo také na novou barevnou variantu a do modrého odstínu se zbarví nabíjecí kabel. K představení Realme GT Neo 3 ve speciální edici dojde Thor: Love and Thunder dojde 7. července.