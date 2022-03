Tvůrci Tinderu představili seznamku pro single rodiče. Má pro ně speciální funkci

Fotografie: Yogas Design, unsplash.com

Již tak širokou nabídku elektronických seznamek, kterým pravděpodobně vévodí aplikace Tinder, nově rozšíří Stir. Nová aplikace od stejných tvůrců cílí na nezadané rodiče, kteří tak kromě zájmu někoho poznat mohou sdílet i zkušenosti s výchovou svých ratolestí.

Podle Match Group, společností stojící za aplikací Stir, by neměly být děti „překážkou“ u osob, které by rády někoho poznaly. „Randění by neměla pokazit nutnost vysvětlovat děti,“ vysvětluje Dinh Thi Bui, viceprezident Match Group. Kvůli povinnostem spojeným s péčí o děti má nová aplikace speciální funkci s názvem Stir Time, která má pomoci vyhledat partnera či partnerku s podobným časovým rozvrhem.