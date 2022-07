Když přijde řeč na speciální edice v mobilním světě, pravděpodobně jich v poslední době nevydává žádný výrobce tolik jako čínské Realme. A přestože se velké množství z nich nedostane na náš trh (což je bohužel případ i testované Naruto Edition), stojí za to se na ně detailněji podívat.

Realme GT Neo 3 Naruto Edition je ochutnávkou možností spolupráce společnosti Realme a držitelů práv na známou manga sérii Naruto. Příběh o sebevědomém chlapci, jehož snem je stát se zkušeným ninjou, se doslova propsal na tento telefon. V dnešní netradiční recenzi se proto zaměřím především na design, neboť klasický test Realme GT Neo 3 pro vás již dříve připravil kolega Michal Pavlíček.

Technické parametry Realme GT Neo 3 256+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,3 × 75,6 × 8,2 mm , 188 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset MediaTek Dimensity 8100 , CPU: 4×2,85 GHz + 4×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:16 hodin Dostupnost červen 2022, 16 999 Kč

Obsah balení: telefon zabalený do svitku?

Celý zážitek ze speciální Naruto Edition začíná již během unboxingu, neboť balení tohoto telefonu je vše, jen ne tuctové. Vše začíná u velké krabičky, v níž se nachází „svitek“ s imitací kůže vyvedený v barvách typických pro Naruto. V něm pak je pečlivě zabalený telefon včetně dalšího stylového příslušenství. Detailní pohled na veškeré příslušenství i unboxing najdete v samostatném článku.

Realme GT Neo 3 Naruto Edition je stylovka, která zaujme nejen fanoušky mang

Líbilo se nám stylové balení

obsahuje vše potřebné

Konstrukční zpracování: to je přeci to, oč tu běží

Kromě samotného balení zaujme zpracování samotného telefonu, ostatně s tím jsou uživatelé v kontaktu každodenně na rozdíl od krabičky, která v tomto případě pravděpodobně skončí vystavená na poličce. A v tomto ohledu telefon rovněž nezklame, neboť využívá prvky typické pro sérii Naruto, ale přitom zaujme i laika, který nikdy o kultovním mangu neslyšel.

Rozměry zůstává edice Naruto logicky věrná klasické verzi dostupné i u nás v ČR, co je však naprosto odlišné, to je barevné zpracování, které je velkým poutačem pozornosti. Oranžové barevné provedení spodní části zad je sice matné, přesto se v něm pěkně odráží dopadající světlo. Jedná se přitom o opravdu výraznou barvu, dalo by se říci až blízkou té na reflexních vestách, přesto ani na mě, uživatele, který preferuje spíše konzervativnější design, nepůsobí nijak přehnaně ani dětinsky. Nad oranžovou plochou se pak tyčí červené kolečko s motivem Naruto, v jehož blízkosti jsou dvakrát tři lesklé a mírně perforované linky. Další porci pozornosti na sebe pak strhává oblast fotomodulu, která je stříbrná a vytváří dojem připevnění nýty. Jedná se přitom o velmi zdařilý efekt, po přejetí prstu je však krycí sklo (v oblasti nýtů) zcela rovné.

Zbytek konstrukce již nijak zvlášť zajímavý není. Výrobce se ani neobtěžoval barevně odlišit vypínací tlačítko, což by mohl být jinak pěkný detail. To má však alespoň zdrsněnou texturu, takže jej lze spolehlivě nahmatat. Stejně tak jsme se nedočkali zvýšené odolnosti, která však schází i u běžného provedení Realme GT Neo 3.

Líbilo se nám praktický povrch zad

líbivý, ale nijak přehnaný, design

povedený 3D efekt nýtů

Nelíbilo se nám zvýšená odolnost by rozhodně přišla vhod

Displej: klasika v Naruto kabátku

Logicky ani u samotného displeje nedošlo v případě edice Naruto k žádným změnám. Jedná se tak stále o 6,7" AMOLED panel, který potěší relativně tenkými rámečky (a to i v oblasti brady) či 120Hz obnovovací frekvencí. Problém jsem neměl ani s maximálním jasem při používání venku nebo spolehlivostí do displeje integrované čtečky otisků prstů. Její umístění se však zrovna dvakrát nepovedlo, neboť je hodně blízko spodnímu rámečku. Mnohem lepší by tak bylo posunout čtečku o palec či dva nahoru.

Líbilo se nám dostatečný jas

120Hz AMOLED panel

Nelíbilo se nám čtečka je zbytečně nízko

Zvuk: postačí

O zvuk se stará dvojice stereo reproduktorů, které vykouzlí slušně hlasitý přednes s kvalitou, která neurazí, ale ani nenadchne. Jedná se tedy pouze o výkon, který nijak nevyčnívá z průměru. Někomu by mohl také scházet 3,5mm jack.

Líbilo se nám stereo reproduktory

Nelíbilo se nám někomu by mohl scházet 3,5mm jack

Výkon hardwaru: bez problémů

Použitý 5nm čipset MediaTek Dimensity 8100 je skvělou volbou z hlediska výkonu i energetické náročnosti. Pokud na MediaTek pohlížíte stále jako na výrobce čipsetů do cenově dostupnějších smartphonů, které se nemohou srovnávat s těmi od Qualcommu či Samsungu, doporučuji dát novějším modelům šanci. 256GB úložiště typu UFS 3.1 a 12 GB RAM se pak postará o naprosto hladký chod. Pochválit musím rovněž velmi dobře vyřešené chlazení, které umožňuje využívat plný potenciál čipsetu. Někoho by snad mohla mrzet jen absence slotu pro paměťové karty.

Líbilo se nám špičkový výkon

Nelíbilo se nám někomu by mohl chybět slot pro paměťové karty

Výdrž baterie: na 100 % během mžiku oka?

V oblasti nabíjecího výkonu Realme GT Neo 3 exceluje a lidově řečeno si namaže na chleba i podstatně dražší konkurenci. Jelikož je v tomto ohledu edice Naruto zcela identická s tou klasickou, dovolím si citovat zkušenosti kolegy Michala, pod které se mohu podepsat:

„Hlavní doménou tohoto telefonu je podpora 150W drátového nabíjení. Ano, čtete správně. Telefon se dobíjí extrémně rychle, kdy například za pouhé 2 minuty jste na 20 % a po pouhých 6 minutách je baterie nabitá na půlku. Vás však jistě zajímá, jak dlouho telefonu trvá celé nabíjení. Jde jen o 16 minut! Při našem měření, kdy displej celou dobu svítil pro kontrolu stavu nabití, došlo k úplnému nabití za 18 minut. Nemusíte se obávat, že by baterie po pár měsících klekla. Samotný výrobce udává, že po 1 600 nabíjecích cyklech bude kapacita baterie na alespoň 80 %. Realme se také ohání certifikacemi TÜV Rheinland zajišťujícími bezpečnost samotné baterie, nabíječky, konektoru a kabelu. Abychom se ale vrátili na zem, Realme zapomnělo na bezdrátové nabíjení, velká škoda.“

Míra nabití baterie Čas nabíjení 10 % █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 1 minuta 20 % █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 2 minuty 30 % █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 3 minuty 40 % █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ 4 minuty 50 % █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ ░ 6 minut 60 % █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ ░ 8 minut 70 % █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ ░ 10 minut 80 % █ █ █ █ █ █ █ █ ░ ░ 12 minut 90 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ ░ 14 minut 100 % █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 16 minut

Líbilo se nám slušná výdrž

superrychlé nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše, co je třeba

Telefon disponuje 5G, NFC, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Stejně tak nechybí GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS.

Líbilo se nám podpora 5G na obou SIM kartách

Fotoaparát: sázka na jistotu

Realme GT Neo 3 Naruto Edition je vybaveno 50Mpx hlavním senzorem Sony IMX766 o velikosti 1/1,56" s clonou f/1.9, který má několikasměrové fázové ostření s OIS. Společnost mu dělá 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv o rozsahu 120 stupňů a ohnisku 15 milimetrů a vcelku zbytečné 2Mpx makro.

Snímky z hlavního snímače mají slušnou kvalitu, obvykle dostatek detailů a jsou správně zaostřené. Snímky z ultraširokoúhlého objektivu trpí na neostrost vyskytující se zejména v rozích snímku a často nemají ani správně nastavenou expozici. Zbylý 2Mpx makro snímač je pak kvůli nízkému rozlišení pouze do počtu. Z výše uvedeného lze konstatovat, že v cenové kategorii klasického modelu GT Neo 3 lze najít mnoho lépe fotografující smartphony.

Pro seflíčka je pak čelní kamerka vybavena solidním 16megapixelovým rozlišením. Výkonu má telefon dostatek, a tak hravě zvládá záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu, výsledkem čehož jsou plynulá a ostrá videa.

Líbilo se nám solidní hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám zbytečné makro

Software: Naruto podruhé

Testovaný kousek je určen pro čínský trh a je vybaven operačním systémem Android 12 s nadstavbou Realme. Samozřejmostí je svižný chod a asi nejzajímavější je pak skin Naruto, který využívá kromě tapety také upravené ikonky. Pěkným detailem je speciální animace Naruto po připojení k adaptéru.

Líbilo se nám nejnovější Android 12

Zhodnocení

Hodnotit Realme GT Neo 3 Naruto Edition budu pouze z hlediska designu, případně balení, v ničem jiném se totiž jinak neliší od standardní edice. I vzhledem k tomu, že se u nás Naruto edice oficiálně neprodává a údajně jí bylo vyrobeno pouze pět tisíc kusů, se bezpochyby jedná o zajímavý sběratelský kousek, který nadchne nejednoho fanouška série. Design telefonu se podle mého názoru povedl na jedničku, stejně jako stylové balení, které si lze následně vystavit.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz