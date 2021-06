Apple prozradil, jak moc má loajální zákazníky. Výsledek vás překvapí

Během soudního sporu mezi společnostmi Apple a Epic Games (viz kauza Fortnite) vyšla na povrch zajímavá informace týkající se pro každého výrobce důležité metriky. Zveřejněná data Applu (na která jako první upozornil androidcentral.com) pocházející z interního průzkumu reflektují, jak byli zákazníci věrní iPhonům mezi lety 2019 a 2020.

Nugget of data on iPhone customers switching platforms came out in the Epic v. Apple trial.



Apple submitted this to show people do switch (even if small) and therefore choice does exist.



Average iOS loyalty over this time period was 81%.



Average iOS loyalty over this time period was 81%.