Staré sandály Steva Jobse jdou do dražby

Fotografie: Julien's

Od úmrtí Steva Jobse uplynulo už více než jedenáct let, ale tato výrazná osobnost stále nepřestává poutat pozornost a fascinovat. Pravidelně jsou připomínány jeho výroky a činy a jak si povšiml slashgear.com, je to poznat i na tom, že jakékoli předměty spojené s ním osobně nebo s jeho činností jsou velice žádaným zbožím. Jejich cena při aukcích tak stoupá do netušených výšin.

Kupříkladu v červenci 2022 dala bostonská aukční společnost do dražby desku plošných spojů (PCB) prototypu Apple-1, který patřil Stevu Jobsovi. Neznámý zájemce získal tento drobný kus archaického hardwaru za závratnou částku 677 196 dolarů, tedy více jak 16 miliónů korun. Pro většinu z nás je to jen těžko pochopitelné, ale zároveň nelze popřít fakt, že tento kousek techniky určil cestu společnosti na dnešní vrchol. O několik měsíců později dal jiný aukční dům do dražby neotevřenou krabici obsahující iPhone první generace. Více než 15 let po uvedení na trh tak měli lidé možnost koupit tento zlomový telefon. A pokud si myslíte, že telefony cenu po vyrobení už jen ztrácejí, pak vězte, že tento se prodal za 39 339 dolarů, tedy asi 930 tisíc korun.

Ale i to lze pochopit, třeba jen jako čistý investiční artikl. Co si ale myslet o nabídce aukční síně Julien’s, která nabízí pár silně obnošených sandálů, ve kterých by se většina z nás styděla vyjít před dům, byť jen s odpadkovým košem? Jsou to sice standardní boty značky Birkenstock, které vykazují známky „silného opotřebení“, o které se ale v průběhu 70. a 80. let 20. století postaral sám Steve Jobs.

Původně byl Apple velice neformální firmou...

Sandály tak byly blízkým svědkem založení společnosti Apple v roce 1976, které se odehrálo v jedné kalifornské garáži. Pokud nebyly přímo přitom, pak bezpochyby sloužily Jobsovi v jeho tvůrčím procesu, který zásadním způsobem ovlivnil to, jak dnes vypadá náš dnešní svět. I proto jsou tyto boty rovněž svým způsobem celebritou: v minulosti účastnily několika výstav, včetně Salone del Mobile v italském Miláně v roce 2017 a historického muzea Württemberg v německém Stuttgartu. Vystaveny byly také v sídle společnosti Birkenstock v německém Rahmsu a také v prvním obchodě Birkenstocks ve Spojených státech v SoHo v New Yorku.

Pokud si chcete zkusit, jaké je to být v botách Steva Jobse, máte jedinečnou možnost. Jejich cena je v době psaní článku po dvou příhozech na 22 500 dolarech (více jak půl milionu korun), akční síň však předpokládá, že by výsledná cena mohla narůst na trojnásobek.