Aplikace jako retro. OldOS napodobuje deset let starý iOS 4

Zatímco se v poslední době hodně mluví o iOS 15 a jeho schopnostech, pozornost vzbudil iOS 4, což je dekádu starý systém, který poháněl například iPhone 3G. To byl mimochodem první telefon s nakousnutým jablkem ve znaku, který se oficiálně prodával v ČR. Teprve 18letý vývojář nyní tento operační systém opět přivedl k životu jako aplikaci OldOS. Vše je zde vytvořeno pomocí rozhraní SwiftUI společnosti Apple, takže obsahuje přirozené animace a dokonce i staré domovské tlačítko iPhonu, které vibruje s haptickou odezvou, aby působilo jako skutečné tlačítko.

Today is Launch Day 🚀



Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI.



* 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM