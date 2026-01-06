Marek Vacovský
Zpátky ve hře! Duolingo dává druhou šanci všem, kterým „utekla“ zelená sova
Fotografie: pixabay.com
  • Populární jazyková platforma Duolingo představila časově omezenou funkci, která studentům umožňuje bezplatně obnovit jejich smazanou sérii plnění úkolů
  • Nabídka platí pro uživatele, kteří v minulosti dosáhli milníku minimálně 30 dní
  • K obnovení stačí dokončit tři lekce v řadě během jediného dne

Oblíbená platforma pro výuku jazyků Duolingo (viz prtimes.jp) přichází s krokem, který jistě potěší miliony uživatelů po celém světě. Pro měsíc červen totiž zavádí speciální mechanismus, díky kterému mohou studenti získat zpět svou přerušenou sérii. Takzvaný „streak“ je pro mnoho uživatelů hlavní motivační silou, a jeho ztráta nezřídka vede k úplnému opuštění aplikace. Duolingo se proto rozhodlo podat ruku těm, kteří o svůj pokrok přišli.


Pravidla této červnové amnestie jsou nastavena velmi přímočaře. Pokud uživatel v minulosti dokázal udržet sérii déle než 30 dní a následně o ni kvůli výpadku aktivity přišel, má nyní šanci na její kompletní obnovu. Stačí splnit tři lekce během jednoho přihlášení. Tento krok eliminuje nutnost využívat placené doplňky nebo prémiové předplatné Duolingo Super, kde je záchrana série běžně dostupná.

Zda se tato funkce po červnovém testování stane trvalou součástí aplikace, nebo zda zůstane exkluzivní jednorázovou akcí, prozatím zástupci platformy neupřesnili. Pro studenty se však jedná o ideální příležitost, jak bez penalizace naskočit zpět do rozjetého studia.

