Zklamání od Applu. Ani na nejdražším iPhonu 13 se zřejmě nedočkáme Touch ID

Fotografie: Lukáš Sál, mobilenet.cz

Apple počínaje iPhonem X ze svých špičkových modelů odstranil Touch ID, tedy čtečku otisků prstů. Vše navzdory tomu, že u většiny nabízí AMOLED panely, a tudíž by nebyl problém čtečku otisků prstů zakomponovat přímo do displeje. Ostatně toto řešení vídáme u konkurenčních telefonů s cenou hluboko pod hranicí 10 tisíc korun.

Apple se tak s výjimkou iPhonu SE (2020) na svých telefonech spoléhá na Face ID, pokročilé biometrické zabezpečení spočívající ve skenování vašeho obličeje. Zdálo se však, že nad Touch ID americký výrobce hůl nezlomil a mohlo by se v roce 2021 vrátit. Dle informací od Marka Gurmana, které přinesl appletrack.com, Apple skutečně testoval možnost navrácení Touch ID, kdy by se čtečka pravděpodobně objevila přímo v displeji. Nakonec ale bude všechno jinak a Apple se znovu do žádných změn nehodlá pouštět. S největší pravděpodobností tak bude všem iPhonům 13 chybět čtečka otisků prstů.