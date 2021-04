Apple iPhone 13 mini na první fotce. Hlavní změna se dotkla fotoaparátů

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Do představení nové řady iPhonů zbývá ještě poměrně dost času, necelých 5 měsíců. To však nebrání možným spekulacím. Na weibo.com se nyní objevila fotografie prototypu iPhonu 13 mini, konkrétně celá zadní strana. Na první pohled je zřejmé, že rozpoznat od sebe současnou a budoucí generaci nebude žádný problém. Pokud by Apple jako finální design vybral právě tento prototyp, budou dva fotoaparáty na zadní straně rozmístěny úhlopříčně.

Důvodem změny rozestavění může být to, že Apple nasadí o něco větší snímače. U současného iPhonu 12 mini jsou fotoaparáty pod sebou. Výraznější vzhledové změny však očekávat nelze. Nedávno jsme se také dozvěděli, že plány s nejmenším iPhonem rozhodně Apple nemá velké. Pokud se potvrdí spekulace, v roce 2022 už se další generace nedočkáme.