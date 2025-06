Popularita wearables je stále na vzestupu, zejména pak zařízení, která jsou schopná monitorovat nejen sportovní aktivity, ale i zdravotní stav uživatele. Už dávno přitom neplatí, že si kvůli funkcím, jako je monitoring EKG, musíte pořídit vyloženě vlajkový model. Novinka s označením Watch Fit 4 Pro je toho důkazem. Jak se hodinky osvědčily a skutečně zastoupí regulérní vlajkové modely?

Podpora EKG, velký (a také jasný) displej obdélníkového formátu, dlouhá výdrž či špičková odolnost. To mají být jen některé z předností Huawei Watch Fit 4 Pro, od nichž si výrobce slibuje mnohé. Mají tyto hodinky i nějaká negativa, nebo jsou skutečně tak povedené, jak se na první pohled zdá?

Technické parametry Huawei Watch Fit 4 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 44,5 × 40 × 9,3 mm , 30,4 g , odolnost: ano Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: jiný Displej AMOLED, 1,82" (480 × 408 px), tvar: hranatý Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: 4 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 400 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 6 999 Kč

Obsah balení: vlajkový nabíjecí „puk“

Výrobce se rozhodl k hodinkám dodávat regulérní nabíjecí „puk“, který najdeme i u Huawei Watch 5. S tím se pojí také změna v oblasti nabíjení, k níž se dostanu později. Dále se můžete těšit na obligátní příručky a samotné hodinky s již nasazeným řemínkem.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: lehké, odolné, prémiové

Huawei Watch Fit 4 Pro se na první pohled vyznačují obdélníkovým tvarem, který sice méně evokuje dojem klasických hodinek, avšak má i své nezpochybnitelné výhody. Jedná se například o využitelnost displeje, avšak mnoha uživatelům také vyhovuje to, jak se hodinky obdélníkového tvaru „rozprostřou“ na zápěstí. Nutno dodat, že v tomto ohledu jsou Watch Fit 4 Pro velmi pohodlné, neboť váží cca 30 gramů a také tloušťka 9,3 mm je dostatečně malá na to, abyste hodinky vcelku snadno ukryli pod manžetu, případně dlouhý rukáv mikiny.

Samostatnou pochvalu si pak zaslouží řemínek nebo snad „loop“, který je vyroben z velmi příjemné tkaniny, nepotí se pod ním zápěstí a samozřejmě umožňuje nastavení ideální velikosti pro takřka jakýkoliv obvod zápěstí. Oproti standardním řemínkům je ale také praktický v tom ohledu, že si najdete skutečně ideální úroveň volnosti/utažení řemínku, což může být se standardním nastavením pomocí dírek někdy trochu problém.

Pouzdro hodinek pak tvoří kombinaci hliníku a titanu, z toho je luneta okolo displeje. I tyto prvky zajišťují zvýšenou odolnost, avšak kromě toho se hodinky chlubí certifikovanou ochranou IP6X, tj. kompletní ochranou proti vniknutí pevných částic. O odolnosti proti vodě se pak stará separátní certifikace EN 13319, díky níž není problém se s hodinkami ponořit do hloubky až 40 metrů. Spodní strana je skleněná (tudíž antialergenní) a prakticky je vyřešeno také uchycení řemínků, kdy stačí zmáčknout tlačítko na spodní straně. Nevýhodou ale je nemožnost k hodinkám připojit jakékoliv jiné řemínky se standardizovaným uchycením.

Novinka se podle mě povedla také designově, což platí minimálně pro testované zelené provedení. Na pravém boku můžeme zahlédnout otočnou (mačkací) korunku se zeleným akcentem, při jejímž otáčení můžete cítit také slušnou haptickou odezvu. Pod ní najdeme programovatelné tlačítko, skrze které se rovněž monitoruje EKG. Hodinky rovněž disponují také dvojicí mikrofonů a hlasitým reproduktorem s rozumnou kvalitou přednesu i dostačující hlasitostí.

Líbilo se nám líbivý design

praktická otočná korunka

příjemně se nosí

velmi snadné odepnutí řemínku

vysoká odolnost

Displej: zkrátka povedený

Chválou nebudu šetřit ani v oblasti displeje, kdy Huawei nasadil rovnou 1,82" AMOLED o rozlišení 480 × 408 pixelů. Použitý zobrazovací panel přitom disponuje velmi vysokým jasem až 3 000 nitů a mohu potvrdit, že umí být skutečně velmi jasný, s čitelností tak nebudete mít problém ani v těch nejnáročnějších světelných podmínkách. Na druhou stranu však umí i jas patřičně utlumit, což oceníte například brzy ráno během zimy, kdy je ještě tma.

Obrazovku si lze vyšperkovat celou řadou ciferníků, ale také povedeným AoD režimem, který vizuálně vychází z použitého ciferníku. Pochválit mohu i svižnou automatickou úpravu jasu. Velkou předností této ploché obrazovky je rovněž samotný tvar, kdy se na ni vměstná více informací (text) bez potřeby tolik skrolovat. V rámci prémiové výbavy pak Huawei nasadil dokonce safírové sklo, které je velmi tvrdé a jen tak se nepoškrábe.

Líbilo se nám vysoký jas

kvalitní AMOLED displej s podporou Always-On

safírové sklo

Systém a výkon: někde potěší, jinde zklame

Systémem nových Huawei Watch Fit 4 Pro je HarmonyOS ve verzi 5.1.0, který je krásně svižný a nabízí spoustu zajímavých funkcí – například offline mapové podklady, kalendář, barometr (což je novinka) se schopností upozornit na blížící se bouři či notifikace a reakce na ně (pouze však v propojení s Androidem či HarmonyOS). Mezi jeho silnou stránku nepochybně patří také fakt, že si rozumí s Androidem i iOS, i když v případě iOS jsou jeho možnosti mírně omezenější kvůli restrikcím ze strany Applu.

Mezi nevýhody systému naopak patří velmi limitovaná nabídka aplikací, které si lze do hodinek nahrát. Chybí například Spotify, zato se nabízí náhrada v podobě dálkového ovládání Spotify. Stejně tak najdete náhradu za Google Kalendář a také některé další, dle mého názoru zcela zbytečné aplikace, jež ani nejsou relevantní pro náš trh. Největší výtku mám však k tomu, že nabídka aplikací je stále extrémně omezená, což je zvláštní, neboť AppGallery na hodinkách Huawei existuje už nějakou dobu, logicky by se tak měla rozrůstat.

Namísto toho jsem si všiml, že u Huawei Watch 5, kde byla dříve dostupná aplikace Nuki pro chytrý zámek, již není. Přidáme-li k tomu absenci bezkontaktního placení, které výrobce již několik let slibuje v duchu, že by brzy mělo dorazit, bohužel na tento model nelze nahlížet optikou skutečně chytrých hodinek. Pokud však s těmito omezeními budete od začátku počítat, nemusí se nutně jednat o nic hrozného. Osobně například neplatím ani s hodinkami, které bezkontaktní platby umožňují, a k spokojenosti by mi stačila podpora jen pár aplikací, jako je právě Nuki a nepochybně by přišel vhod například i Tidal. Snad se tedy již brzy skutečně něco změní a HarmonyOS toho bude umět více než nyní.

Co však mohu pochválit, to je mobilní aplikace Huawei Zdraví (Huawei Health), která je podle mě pěkně přehledná a skýtá velké množství informací a různých přehledů. Dokonce není problém si různé zdravotní metriky vyexportovat v PDF. Nevýhodou je naopak instalace na Android (s výjimkou zařízení značky Samsung, kde je dostupná v Galaxy Storu), neboť se v Obchodu Play nenachází a je nutné ji stáhnout jako APK. Uživatelé iOS ji paradoxně najdou v App Store. Jedná se o pozůstatek amerických sankcí prezidenta Trumpa, který však právě vzhledem k přítomnosti aplikace v App Store působí trochu zvláštně.

Líbilo se nám kompatibilní s Androidem i iOS

pěkně zpracovaná mobilní aplikace

svižný chod a líbivý vizuál rozhraní

Nelíbilo se nám bez možnosti bezkontaktního placení

omezená nabídka aplikací

pro některé uživatele krkolomnější instalace Huawei Zdraví

Výdrž a nabíjení: uspokojí i náročné

Velkou novinkou u tohoto modelu je podpora bezdrátového nabíjecího (magnetického) puku, což dřívější modely z této série neuměly. Reálně to znamená rychlejší nabíjení, které trvá do 100 % 60 minut, avšak v případě každodenního nabíjení po dobu 10 minut prakticky již jindy nabíjet nemusíte. Za ještě větší vylepšení považuji podporu běžného bezdrátového nabíjecího standardu Qi, což jsem vyzkoušel hned na několika nabíjecích podložkách, kde nabíjení fungovalo zcela příkladně. Z pohledu výdrže jsem běžně zvládal cca 6 dní na plné nabití bez aktivace úsporného režimu, s ním pak hodinky vydrží až 10 dní.

Líbilo se nám špičková výdrž na nabití

velmi rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: EKG, vodní sporty i import tras

Na rozdíl od Huawei Watch 5 tento model nedisponuje žádným zbrusu novým tlačítkem se senzory, nabídne však monitoring EKG, což je vzhledem k ceně stále nadprůměr. Dále je samozřejmostí měření okysličení krve, srdečního tepu a mnoha dalších zdravotních i sportovních metrik, kdy neschází ani kalorický trenér a celá řada výukových programů v rámci programu Huawei Health+, který dostanete na tři měsíce zdarma. Pochopitelně nemůže chybět ani sledování kvality spánku, avšak osobně mě nejvíce potěšila velmi přesná GPS (dvoupásmová GPS L1 + L5), která se také velmi rychle uchytí k satelitům, a také možnost offline map. Do hodinek si jednoduše stáhnete mapové podklady a poté můžete vyjet na projížďku na kole a mít k dispozici mapy. Novinkou jsou také některé vodní sporty a v neposlední řadě i možnost importování tras do hodinek ve formátu GPX, TXC nebo KML. Z hlediska sportovních a zdravotních možností tak nové Watch Fit 4 Pro skutečně představují důstojnou alternativu pro dražší vlajkové modely, které nabídnou víceméně to stejné.

Líbilo se nám možnost offline map

monitoring EKG a dalších hodnot

pokročilý monitoring sportu/spánku

Zhodnocení

Huawei Watch Fit 4 Pro jsou skutečně povedené chytré hodinky praktického obdélníkového tvaru, které snadno vyniknou povedeným designem a použitými materiály, stejně jako dlouhou výdrží, kvalitním AMOLED displejem, monitoringem EKG či podporou bezdrátového nabíjecího standardu Qi. Do jisté míry lze chválit i HarmonyOS, který je příkladně svižný a nabídne docela dost možností, avšak z hlediska „chytrosti“ hodinek za některou podobně naceněnou konkurencí zaostávají, stále bohužel není přítomno bezkontaktní placení a nabídka instalovatelných aplikací je velmi slabá. I navzdory této výtce bych rozhodně doporučil nákup tohoto modelu zvážit, zejména pokud si dokážete uvedené nedostatky odpustit.

Konkurence V podobné cenové kategorii najdeme například Apple Watch SE, které mají výrazně „chytřejší“ operační systém a také podporují bezkontaktní placení. Jejich nevýhodou je však výrazně kratší výdrž i absence EKG. Přejít do katalogu Apple Watch SE (2022) 40 mm Konstrukce 44 × 38 × 10,7 mm , 33 g , odolnost: ano Pásek ?, vyměnitelný: ? Displej OLED, 1,78" (448 × 368 px) Systém watchOS , kompatibilní s: ? Konektivita Bluetooth: 5.0, Wi-Fi, NFC Akumulátor 245 mAh , nabíjení: bezdrátové

