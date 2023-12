Zbožňovaný iPhone právě stoupl na hodnotě. Apple jej zařadil do kategorie vintage

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Mnozí uživatelé produktů Apple dodnes vzpomínají (a někteří stále používají) první generaci iPhonu SE, která byla ztělesněním příjemně kompaktního smartphonu líbivého designu s praktickým Touch ID, 3,5mm jackem, obrazovkou bez výřezu či průstřelu a velmi slušnými fotoschopnostmi. Pochopitelně úměrně době, kdy byl iPhone SE uveden, což bylo v roce 2016. A jelikož uplynulo od představení 7 let (iPhone SE se oficiálně prodával naposledy v září 2018), zařadil jej Apple na seznam tzv. vintage zařízení, jak si všimli redaktoři macrumors.com.

Pro uživatele první generace iPhonu SE to znamená, že telefon již není podporován z hlediska pozáručních oprav přímo ze strany Applu, i když výrobce stále může dodávat náhradní díly třetím stranám. Podle pravidel Applu se iPhone (či jiné zařízení jako třeba MacBook) stane součástí kolekce vintage poté, co není v prodeji déle než 5 let, ale zároveň méně než 7 let. Pro osvěžení paměti můžete nostalgicky zavzpomínat na iPhone SE během sledování přiloženého reklamního videa.