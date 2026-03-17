Zatopí vlajkovým lodím? Poco právě představilo novinku X8 Pro Max

Značka Poco před malou chvíli představila své klíčové novinky pro letošní rok v řadě X8 a nově jsme se dočkali pomyslného velikána s označením Poco X8 Pro Max. Zda se značka inspirovala označením u Applu či stájových Xiaomi řady 17, nechám na vás. Model X8 Pro Max se nesnaží být jen dalším telefonem v řadě, ale útočí na titul krále poměru cena/výkon s parametry, které zahanbují i mnohem dražší konkurenci.
Uvnitř novinky tepe úplně nový vysoce výkonný procesor Dimensity 9500s, vyrobený 3nm procesem. V benchmarcích AnTuTu se Poco X8 Pro dokáže dostat přes 3 miliony bodů, což konkuruje dnešním vlajkovým lodím z vyšší třídy. Aby se telefon při hraní Honkai: Star Rail nebo Genshin Impact příliš nezahříval, nasadilo Poco pokročilé chlazení 3D IceLoop s obří plochou pro odvod tepla. K tomu si připočtěte až 12 GB RAM a 512GB úložiště UFS 4.1.
Přední straně dominuje 6,83" AMOLED panel s jemným rozlišením a 120Hz frekvencí. Maximální jas dosahuje 3 500 nitů. Zážitky doplňují symetrické stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos a speciálním režimem, který dokáže hlasitost navýšit až na 400 %. Naopak fotoaparáty Poco tradičně nechává tak trochu opomenuté. Počítat musíte jen s hlavním 50megapixelovým snímačem opatřeným optickou stabilizací obrazu a 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem.
Velkým trumfem novinky bude zřejmě baterie. Poco do těla tenkého 8,2 mm dostalo neuvěřitelnou 8500mAh baterii. Výrobce slibuje dva dny ostrého provozu na jedno nabití. A když už dojde k vybití? 100W drátové nabíjení vás dostane na 50 % za pouhých 24 minut. Dostalo se též na 27W drátové reverzní nabíjení. Naopak bezdrátové nabíjení výrobce nezmiňuje.
Telefon běží na nové nadstavbě Xiaomi HyperOS 3, které bdí nad Androidem 16. Nechybí integrace Google Gemini, funkce Circle to Search nebo AI nástroje pro psaní a úpravu fotek. Třešničkou na dortu je pak ultrazvuková čtečka otisků v displeji, odolnost IP68 a stylové RGB světlo na zádech, které reaguje na notifikace nebo hudbu.
Nové Poco X8 Pro bude na českém trhu dostupné v černé, bílé a modré variantě. Cena je stanovena na 13 299 Kč. Až do konce března je však v platnosti startovací sleva a tento model vás tak vyjde jen na 11 699 Kč.
Technické parametry Xiaomi Poco X8 Pro Max 512+12 GB
|Konstrukce
|162,9 × 77,9 × 8,2 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500s,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|8 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|březen 2026, 13 299 Kč
44:05h 5G
21:26h Web
34:24h Video
16:26h Hry
Test výdrže na GSMarena, testováno 8500mAh
