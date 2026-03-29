Výkon a výdrž je super. Co dále umí nové Poco X8 Pro Max?

V redakci pro vás již nějaký čas testujeme novinku v podobě Poca X8 Pro Max. Název je jednoznačnou inspirací označení iPhonů, které se Xiaomi letos zřejmě velice zalíbilo. V každém případě pro účely testování máme k dispozici bílou variantu, která vypadá velmi elegantně. Ploché kovové rámečky a zadní strana, která není zcela jednolitá, ale designem rozdělena do různých matných odstínů.
Celkově je telefon robustně zpracován a nechybí ani zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupněm krytí IP68 a IP69. Navzdory celkově větším rozměrům se telefon příjemně drží a například hmotnost 218 gramů byste rozhodne nehádali.
Na čelní straně zaujme 6,83" AMOLED displej s velice malými rámečky. Nejmenší jsou po stranách, nad a pod displejem nepatrně větší. Displej má skvělou čitelnost i venku na slunci. Frekvenci obnovení lze zafixovat na 60 Hz, případně vybrat až 120 Hz. Kaňkou na kráse je, že Poco telefon nevybavilo režimem Always-on. Displej může svítit jen po omezený čas, případně dokud se na něj díváte. Neustále funkci zapnout nelze, což je velká škoda.
Jak jistě víte a jak s oblibou tvrdíme i my, telefony Poco se soustředí primárně na výkon, výdrž a displej. Výkonu má novinka opravdu více než dost. Osazena je procesorem Dimensity 9500s od MediaTeku a například v benchmarku AnTuTu mobil dosáhl na 1,85 miliónů bodů. Je třeba dodat, že na českém trhu je oficiálně k dispozici výhradně verze s 12GB operační pamětí a 512GB úložištěm, ze kterého po prvním zapnutí zbývá 461 GB pro vaše data.
Prostředí má pod palcem Android 16 a nadstavba HyperOS 3. Aktuálně jsou v mobilu stále jen únorové bezpečnostní záplaty, ale mělo by se to brzy zlepšit. Výrobce mimochodem slibuje 4 velké aktualizace a celkem 6 let bezpečnostních záplat. Ty by tak měly skončit až v roce 2032. Chod prostředí je příkladný a svižný. Hned po zapnutí si bohužel všimnete tradičního nešvaru v podobě snad 15 zbytečných aplikací, mezi kterými kromě her nejvíce bije do očí Temu. Tuto aplikaci doporučujeme okamžitě odstranit. Naštěstí je to možné a všechny přebytečné aplikace za pár vteřin odinstalujete. Naopak reklam jsme si během používání prozatím nevšimli.
Naopak fotoaparáty bývají zpravidla trošku stranou zájmu a Poco X8 Pro Max to dokazuje. Hlavní snímač však dobře poslouží na focení kdekoliv. Má 50megapixelové rozlišení s optickou stabilizací obrazu, přičemž standardně fotí do 12,5megapixelů. Výsledné snímky jsou ostré, barevně přirozené a obstojné i za horších světelných podmínek. Naopak sekundární snímač je sice příznivě ultraširokoúhlý, avšak s 8 megapixely už příliš parády neudělá. Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu.
Uvnitř mobilu je velká baterie s kapacitou 8 500 mAh, která prozatím ukazuje, že by měla zvládat 2 dny náročnějšího používání. Nabíjení je teoreticky umožněno až 100 W, avšak jen adekvátní nabíječkou. Po ruce jsme však měli pouze 67W adaptér od Motoroly, pomocí kterého se Poco dokáže nabíjet zhruba 65 W, což je stále slušná hodnota.
Nové Poco X8 Pro Max v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, ptejte se v diskuzi přímo pod tímto článkem.
Xiaomi Poco X8 Pro Max 512+12 GB
|Rozměry
|162,9 × 77,9 × 8,2 mm, 218 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500s,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|8 500 mAh
To tedy (ne)SLUŠNÁ vpravdě klasicky Čecháčkovská OSTUDA !!!
!!! IHNED NAPRAVIT !!! , už VČERA BYLO POZDĚ ...
.. btw, i Origo 100W Xiaomi Nabíječku (Dokonce se Standardním PPS jakož i PD + QC Protokoly) lze Včetně 100W Kabelu dle Zbozi pořídit již za KRÁSNÝCH SMĚŠNÝCH 381,- Kč s DPH, o TO JE Váš BOHOROVNĚ PŘEZÍRAVÝ POSTOJ SMUTNĚ TRAPNĚ TRAGIKOMIČTĚJŠÍ :(((
DŮKAZ místo "SLIBŮ" ;) https:// www. zbozi. cz/vyrobek/xiaomi-76206/
