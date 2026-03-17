Chcete výkon, výdrž a odolnost za 10 tisíc? Řešením je nové Poco X8 Pro

Michal Pavlíček
Fotografie: Xiaomi
  • Novinka má výkonný procesor Dimensity 8500 Ultra
  • Dostalo se na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP68
  • Nadchne baterie s kapacitou 6 500 mAh
  • Na českém trhu se 256B verze nabízí za 9 299 Kč

Telefony značky Poco sázejí na výkonné procesory, kvalitní displeje a rychlé nabíjení, přičemž vše doplňuje zajímavá cena. Stejným směrem se vydává i právě představený model Poco X8 Pro, který míří do střední třídy, ale v některých ohledech dokáže konkurovat i vybavenějším zařízením.

Elegantní vzhled telefonu kombinuje černou, zelenou nebo bílou barevnou variantu. Zásadní však je, že novinka disponuje zvýšenou odolností se stupněm krytí IP68, což znamená, že je odolná proti prachu i vodě.

Čelní stranu telefonu zaujímá 6,59" AMOLED displej s 1.5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje až 3 500 nitů. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i a uživatele potěší i velmi tenké rámečky. Do displeje je navíc integrována čtečka otisků prstů.

Výkon zajišťuje moderní procesor Dimensity 8500 Ultra od MediaTeku společně s 12GB operační pamětí. Úložiště typu UFS 4.0 nabízí velkorysý prostor o kapacitě 512 GB. Existuje však i slabší varianta s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Prostředí zajišťuje HyperOS 3.0, založený na nejnovějším Androidu 16.

Fotoaparátová výbava je skromnější. Hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu doplňuje 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Na zadní straně již žádný další snímač nenajdete. Pro selfies je k dispozici čelní kamerka s rozlišením 20 Mpx.

Výdrž baterie je u tohoto modelu klíčovým prvkem. Telefon je vybaven baterií s nadstandardní kapacitou 6 500 mAh. Potěší i rychlé drátové nabíjení s výkonem 100 W. Dostalo se i na 27W reverzní drátové nabíjení. Bezdrátové nabíjení sice chybí, ale to lze v této cenové kategorii považovat za drobný nedostatek.

Nové Poco X8 Pro se na českém trhu nabízí ve verzi 256+8 GB za 9 299 Kč a ve verzi 512+12 GB za 10 799 Kč. Až do konce března je však základní varianta v akci za 7 699 Kč.

Technické parametry Xiaomi Poco X8 Pro 512+12 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce157,5 × 75,2 × 8,4 mm, 201,5 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 8500 Ultra,
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostbřezen 2026, 10 799 Kč
