Xiaomi, které stojí za značkou Poco, se letos nechalo inspirovat označením u Applu. Jistě totiž není náhoda, že se v nabídce výrobce objevily hned dva modely, u nichž nečekaně narazíme na přídomky Pro Max. Jedním z nich, který se dostal i na český trh, je Poco X8 Pro Max. Jde o model balancující na pomezí střední a vyšší střední třídy. Zde již můžete být celkem nároční a Poco X8 Pro Max zaujme kvalitní konstrukcí, displejem a výkonným procesorem či dlouhou výdrží.
Technické parametry Xiaomi Poco X8 Pro Max 512+12 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,9 × 77,9 × 8,2 mm, 218 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500s,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|8 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|březen 2026, 13 299 Kč
Obsah balení: nabíječka už vážně ne
Prodejní balení obsahuje samozřejmě samotný telefon, USB kabel a ochranné pouzdro. Počínaje loňským rokem Poco nedodává nabíjecí adaptér a nic se na tom nadále nemění.
- pouzdro
- nedostalo se na nabíječku
Konstrukční zpracování: poctivý kus
Designově nelze očekávat nějaké zvraty, Poco zvolilo tradiční konstrukci s plochými stranami i boky. Rohy jsou zaoblené, telefon si vcelku snadno můžete splést s jiným. Nejde však o nějakou výtku, jen prostý obraz dnešní doby. Snaha se však výrobci upřít nedá. Kovové rámy vypadají dobře, příjemně pak působí bílá zadní strana s několika odlišnými matnými odstíny. Svým způsobem méně tradiční je oválný modul pro hlavní fotoaparáty. Že by opět lehká inspirace Applem?
Lehce zvýrazněno je boční odemykací tlačítko – tenkou oranžovou linkou viditelnou pod úhlem. Všechna tlačítka na pravém boku se pak velmi pohodlně tisknou. I přes vcelku vysokou hmotnost, vyšplhala se na 218 g, se mobil dobře drží a spíše byste hádali nižší hmotnost.
Poco již dávno neignoruje samozřejmost v podobě zvýšené odolnosti – zde jde konkrétně o IP68 a IP69. Nevadí tak prach ani pád do sladké vody. V ní si pak může s nadsázkou hovět až 30 minut 1,5 metru pod hladinou. Celkově lze říci, že je mobil bytelný a dobře zpracovaný.
- příjemně se drží
- zvýšená odolnost IP68
Displej: vysoký i jas i dostatečná jemnost
Zcela plochý AMOLED panel disponuje 6,83" a poměrně vysokým rozlišením. Těšit se můžete také na 120Hz obnovovací frekvenci, kde lze vybrat 60 Hz, 120 Hz nebo automatický režim. Skvělá je čitelnost, a to i venku, vše díky vysokému jasu, který dosahuje 2 000 nitů, maximum, co výrobce udává, je pak až 3 500 nitů. Poco dále nezapomnělo ani na Dolby Vision. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 7i a od výroby je na něm i tenká ochranná fólie.
Navzdory tomu, že zde máme mobil za 13 tisíc korun, musíte zapomenout na režim Always-On. Zdánlivě jej v nastavení najdete, avšak zvolit lze jen časově omezené zobrazení, případně zobrazení, dokud se na displej někdo dívá. Je to docela škoda, neboť Always-On považujeme už za zcela standardní funkci.
Chuť si lze naopak spravit u ultrazvukové čtečky otisky prstů. Ano, čtete správně, Poco vsadilo na modernější, přesnější a především rychlejší technologii. Stačí prst přiložit jen na zlomek vteřiny a telefon je odemčený. Můžeme potvrdit, že na ultrazvukovou čtečku se velmi snadno zvyká a už se nebudete chtít vracet ke kapacitní variantě.
- kvalitní AMOLED panel
- ultrazvuková čtečka otisků prstů
- zbytečně omezený Always-On
Zvuk: stereo je fajn
Hlavní reproduktor se nachází na spodní hraně, ale sekunduje mu ještě menší nad displejem. Společně tak vytváří stereo efekt a je dokonce podporováno i vylepšení Dolby Atmos. Výsledný zvuk není vůbec špatný a dobře poslouží například pro hraní her či sledování videí. Pro poslech hudby bude ale vždy lepší volit sluchátka, která by ideálně měla být bezdrátová. 3,5mm jack totiž chybí.
- slušně hrající stereo reproduktory
Výkon hardwaru: hráčům vstříc
Jak jistě víte a jak s oblibou říkáme i my, telefony Poco se soustředí primárně na výkon, výdrž a displej. Výkonu má novinka opravdu více než dost. Osazena je procesorem Dimensity 9500s od MediaTeku a například v AnTuTu mobil dosáhl na 1,85 milionu bodů. Je třeba dodat, že na českém trhu je oficiálně k dispozici výhradně verze s 12GB RAM a 512GB úložištěm, ze kterého po prvním zapnutí zbývá 461 GB pro vaše data. Celkově lze říci, že Poco X8 Pro Max je vhodné na hraní drtivé většiny her pro Android. Nebudete nijak limitováni.
- špičkový výkon
- 512GB úložiště
Výdrž baterie: nadprůměrný výkon
Dost možná největším trumfem je baterie s kapacitou 8 500 mAh. Jde o telefon s jednou z největších kapacit, který si oficiálně pořídíte na českém trhu. Výdrž se při náročnějším používání spolehlivě pohybuje mezi 2 až 3 dny. Při středně náročném používání, kdy displej telefonu nesvítí několik hodin denně, se lze dostat i na nabíjení až každý třetí den. Dočerpání energie je s vhodným adaptérem možné výkonem až 100 W, pomocí kterého se mobil na 50 % dobije za 24 minut. Dostalo se i na reverzní kabelové nabíjení o výkonu 27 W. Bezdrátové nabíjení ale už bohužel chybí.
- rychlé nabíjení
- nemá bezdrátové nabíjení
Konektivita: vše potřebné
Poco X8 Pro Max disponuje infraportem, Bluetooth 6.0 a NFC, stejně jako podporuje 5G, Dual SIM (včetně eSIM). Nechybí ani navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS či Wi-Fi 7, nic důležitého tak neschází.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: spíše jen pro nenáročné
Fotoaparáty bývají zpravidla trošku stranou zájmu značky a Poco X8 Pro Max to dokazuje. Hlavní snímač však dobře poslouží na focení kdekoliv. Má 50 Mpx a optickou stabilizaci obrazu, přičemž standardně fotí do 12,5 Mpx. Výsledné snímky jsou ostré, barevně přirozené a obstojné i za horších světelných podmínek. V tomto ohledu se tedy na hlavní snímač lze spolehnout.
Ultraširokoúhlý objektiv je zde spíše do počtu. Jeho možnosti totiž sráží nízké rozlišení 8 Mpx, které by v této cenové hladině už určitě nemělo být. Naopak teoreticky by výrobce mohl nasadit i nějaký základní teleobjektiv, avšak nedostalo se na něj.
Záznam videa hlavním fotoaparátem je umožněn až ve 4K rozlišení s 60 snímky za vteřinu. Videa jsou nádherně klidná, ostrá a obstojně je na tom i zvuk. V tomto ohledu Poco patří k lepším v rámci vyšší střední třídy.
Poco X8 Pro Max (testovací video) – 4K, 60 FPS
Výčet fotoaparátů pak zakončuje čelní kamera v průstřelu displeje s 20 Mpx. Je více než dostatečná pro selfies. Detailní snímky s minimem šumu rozhodně potěší. Záznam videa čelním fotoaparátem je pak umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 60 snímky za sekundu.
- solidní hlavní snímač
- podprůměrný ultraširokoúhlý objektiv
Software: spousta „odpadků“
Prostředí má pod palcem Android 16 a nadstavba HyperOS 3. Aktuálně jsou v mobilu stále jen únorové bezpečnostní záplaty, ale mělo by se to brzy zlepšit. Výrobce mimochodem slibuje 4 velké aktualizace a celkem 6 let bezpečnostních záplat. Ty by tak měly skončit až v roce 2032. Chod prostředí je příkladný. Hned po zapnutí si bohužel ale všimnete tradičního nešvaru v podobě snad 15 zbytečných aplikací, mezi kterými kromě her nejvíce bije do očí Temu. Tuto aplikaci doporučujeme okamžitě odstranit. Naštěstí je to možné a všechny přebytečné aplikace za pár vteřin odinstalujete. Naopak reklam jsme si během používání prozatím nevšimli.
- slušná délka podpory
- dobrá optimalizace
- spousta zcela zbytečných aplikací
Zhodnocení
Poco X8 Pro Max se jeví jako velmi zajímavý telefon. Dobře vypadá, je bytelně zpracován, nabízí kvalitnější displej a špičkový hardware, který s vámi vždy udrží krok a poskytne adekvátní komfort. Velmi rychle a rádi si zvyknete na nadprůměrnou výdrž či rychlé nabíjení. V podstatě povedené je i prostředí, které je svižné a výrobce plánuje dlouhou podporu. Zamrzí jen zbytečná nálož aplikací, které ale lze naštěstí odinstalovat. Více pak zamrzí chybějící teleobjektiv nebo velmi podprůměrný ultraširokoúhlý objektiv. Rázem je jasné, že navzdory slušnému hlavnímu fotoaparátu se Poco X8 Pro Max nehodí někomu, kdo často a rád telefonem fotí.
Pakliže však hledáte co nejvýkonnější mobil s Androidem a současně hledíte na peníze, rozhodně si zařaďte model X8 Pro Max do svého hledáčku. Nabízí totiž opravdu velmi vyvážený mix výbavy za zajímavou cenu.
Konkurence
Překvapivě největším konkurentem může být stájový kolega Poco F7 Ultra, který nabízí ještě výkonnější procesor i rychlejší nabíjení. Dokonce má teleobjektiv, tudíž se jeví takřka dokonale. Dražší je přitom zhruba jen o tisíc korun.
Xiaomi Poco F7 Ultra 512 GB
|Rozměry
|160,3 × 75 × 8,4 mm, 212 g
|Displej
|OLED, 6,67" (3 200 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 300 mAh, doba nabíjení: 0:34 hodin
Za zmínku pak rozhodně stojí nová Motorola Edge 70 Fusion. Má sice o něco slabší procesor, ale kvalitnější fotoaparáty. Baterie má nižší kapacitu, ale ne nijak dramaticky.
Motorola Edge 70 Fusion 7 000 mAh
|Rozměry
|162,8 × 75,6 × 8 mm, 193 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB
|Akumulátor
|7 000 mAh
