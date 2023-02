Zaskočí kompaktní Xperia 5 V výkonem? Má mít až 16GB RAM

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Portfolio telefonů Sony je v posledních letech velice přehledné, protože globálně se setkáváme pouze s několika málo řadami. Solidní oblibě se těší Xperia 5, která patří dnešním měřítkem mezi velmi kompaktní modely, jež dobře padnou do ruky a současně nemají nijak zvlášť okleštěnou výbavu. Nyní se skrze weibo.com objevily první informace týkající se Xperie 5 V a naznačují, že opět bude hledět na maximální výkon.

Unikly informace o přítomnosti Snapdragonu 8 Gen2 od Qualcommu, avšak to velké překvapení není. Více zaujme nezvykle velkorysá operační paměť. Chystaná novinka by měla oslnit až 16GB RAM. V tuto chvíli jsou to bohužel jediné známé informace. Je zde tak předpoklad, že Xperia 5 V se představí spíše až za několik měsíců.