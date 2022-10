Kompaktní, přesto skvěle vybavená – to je nová Xperia 5 IV, kterou letos výrobce představil s menším zpožděním. Komu bych Xperii 5 IV s 6,1"displejem doporučil a není vlastně lepší volbou než Xperia 1 IV?

Sony nám letos představilo vlajkovou Xperii 1 IV, u níž debutoval vylepšený OLED displej s vyšším jasem, unikátní teleobjektiv i výkonný procesor Snapdragon 8 Gen1. Pro příznivce extra dlouhé výdrže je zde pak zástupce střední třídy s o něco vyšším číselným označením, model Xperia 10 IV. Pomyslně uprostřed se nachází Xperia 5 IV, která kombinuje to nejlepší z obou světů – výbavu z Xperie 1 IV a kompaktní rozměry + nízkou hmotnost z „desítkové“ řady. Jak se osvědčila během několikatýdenního používání?

Technické parametry Sony Xperia 5 IV Kompletní specifikace Konstrukce 156 × 67 × 8,2 mm , 172 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , Kč

Obsah balení: environmentální pusto

V opravdu útlé krabičce zákazníci najdou pouze telefon a sadu papírových příruček, nic jiného se zde již nenachází (a to ani nástroj pro vytažení SIM slotu, který Xperia zkrátka nepotřebuje). Kabel s adaptérem tedy budete muset dokoupit, případně využít již to, co máte k dispozici doma.

Líbilo se nám co nejvíc environmentální

Konstrukční zpracování: rozměry, na které si rychle zvyknete

Na soudobou podobu Xperií jsem si již u první Xperie 5 relativně rychle navykl a přiznám se, že navzdory tomu, že Sony tento design recykluje už několik let, se mi podlouhlé tělo s hranatými boky stále líbí, hlavně je ale praktické. Xperia 5 IV se totiž skvěle drží a díky užšímu tělu (tedy i displeji) není problém palcem komfortně dosáhnout na relativně velkou plochu obrazovky. Nějaká menší inovace (možná v podobě upraveného fotomodulu) by telefonu mohla prospět, především jej více odlišit od předchůdců, na druhou stranu v tomto případě souhlasím se rčením, že když něco (skvěle) funguje, není potřeba to měnit.

Platí to také pro dvojici certifikací zvýšené odolnosti (IP65/IP68) či nasazení skleněných zad (s ochranou Corning Gorilla Glass Victus) a hliníkového rámu, jenž je v testovaném zeleném provedení velmi pěkně sladěný s barvou zad. Zelená pak představuje pěkný kompromis mezi konzervatismem a líbivostí. Osobně bych při koupil zauvažoval rovněž nad barvou ecru. V každém případě potěší matný povrch zad (která tak nemají absolutně žádný problém s otisky prstů) či praktický slot pro jednu nanoSIM a jednu microSD kartu, který je možné vysunout pouhým nehtem. Alternativně je možné do zařízení nahrát i moderní elektronickou SIM.

Chválit budu rovněž za umístění fyzických tlačítek a pohotovost čtečky otisků prstů (integrovanou do vypínacího tlačítka). Ta reaguje bleskurychle na přiložení prstu a pro zajímavost uvedu, že velmi dobře fungovala i na přiložení levého ukazováčku, který samozřejmě musíte na rozdíl od palce ohnout. Leváci by tak neměli mít žádný problém. K dispozici je rovněž možnost aktivovat nastavení čtečky, kdy bude prst rozpoznávat pouze, když dojde zároveň ke zmáčknutí tlačítka. Tuto funkci doporučuji využívat, neboť tak předejdete nechtěnému rozpoznávání otisků, což vede po více pokusech k nutnosti zadat kód nebo nakreslit vzor.

Nakonec zmíním hmotnost, která činí 172 gramů, zařízení je tak příjemné držet i delší dobu v dlani, případně jej nosit v kapse u saka apod. Prémiová je rovněž haptická odezva, která se řadí u smartphonů s Androidem k jedné z nejlepších, se kterou se můžete setkat.

Líbilo se nám líbivý design (i když již několik let téměř stejný)

dvojice certifikací zvýšené odolnosti

matný povrch zad

špičková čtečka otisků prstů

nízká hmotnost

možnost vytažení slotu na SIM nehtem

velmi dobrá haptická odezva

Displej: uhlopříčka tak akorát, maximální jas za jedna

Obrazovka Xperie 5 IV je s výjimkou nižšího (avšak stále dostačujícího Full HD+) rozlišení zmenšeninou panelu z Xperie 1 IV. Setkáte se tak s vysoce kvalitním OLED displejem podporujícím maximálně až 120Hz obnovovací frekvenci, HDR, možnost zobrazení obrazu v „Režimu autora“ a zároveň neschází sklo Gorilla Glass Victus.

Podobně jako u Xperie 1 IV pak považuji za největší změnu oproti předchozí generaci o 50 % vyšší jas, kterého jednoduše není nikdy dost. Ani u předešlé Xperie jsem v oblasti jasu vyloženě neměl problém, zde je však situace podstatně lepší a výsledky jsou skvělé. Věřím, že mnoho uživatelů potěší rovněž absence výřezů či průstřelů, tudíž displej kromě dvou tenkých rámečků vizuálně nic nelimituje. Co mě naopak mrzí, to je chybějící technologie LTPO, která by umožňovala obnovovací frekvenci měnit chytřeji, a prodloužit tak životnost baterie. V nastavení je pak navíc pouze možnost 120Hz vynutit, nic víc, nic mezi (například 90 Hz).

Klasicky neschází ani Always-On a populární notifikační dioda, která upozorní na zprávy, volání (notifikace obecně), ale také na nízký stav baterie či probíhající nabíjení, kdy svítí oranžově.

Líbilo se nám o 50 % vyšší jas

stále bez výřezu/průstřelu

velmi vysoké rozlišení

široké možnosti nastavení

notifikační dioda v rámečku

Nelíbilo se nám nejedná se o LTPO panel

Zvuk: hudba, která vibruje

V již zmíněných rámečcích jsou ukryty duální hlasité reproduktory s podporou Dolby Atmos, velmi slušnou basovou složkou a prostorovým efektem (při aktivaci Dolby Atmos). Reproduktory navíc směřují k uživateli, tudíž se nestane, že by si je zakryl prsty, a poslouží skvěle ke sledování filmů, ale i poslechu hudby. V tomto ohledu potěší vysoká kvalita i na nejvyšší hlasitost. Někoho by mohly zaujmout i dynamické vibrace, což znamená, že se telefon pokusí vibrovat do rytmu hudby. Osobně tuto funkci nechávám vypnutou. Nakonec zmíním přítomnost 3,5mm jacku, který potěší nejen majitele kvalitních drátových sluchátek, ale také uživatele, kteří by k telefonu rádi připojili externí mikrofon. Inženýři ze Sony jej navíc umístili tak, aby byla kvalita zvuku co možná nejvyšší a nedocházelo k rušení při přenosu.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory směřující k uživateli

3,5mm jack

Výkon hardwaru: mohlo to být lepší

Pokud jste doufali v nasazení vylepšeného Snapdragonu 8+ Gen1 u Xperie 5 IV, která dorazila později než Xperia 1 IV, musím vás zklamat. Výrobce i zde použil „jen“ Snapdragon 8 Gen1, který je sice stále špičkový a disponuje extrémním množstvím výkonu, avšak plusová varianta by novince slušela víc. A to nejen kvůli mírně vyššímu výkonu, ale především kvůli tomu, že se o něco méně zahřívá, za což pravděpodobně vděčíme pokročilejším výrobním technologiím společnosti TSMC, jež je za produkci zodpovědná.

Sony Xperia 5 IV

Také u Xperie 5 IV se tak občas setkáte s upozorněním na možné přehřátí (například ve fotoaplikaci pro natáčení videa). Tuto hlášku lze naštěstí deaktivovat a během testování, které probíhalo v říjnu (na rozdíl od Xperie 1 IV, kterou jsem používal i v 35stupňových vedrech), jsem se s přehříváním nikdy nesetkal. Nároční uživatelé by se však měli mít na pozoru, vyšší teplota zařízení totiž navíc automaticky znamená rovněž snížení obnovovací frekvence ze 120 na 60 Hz.

Kde novince pravděpodobně nelze nic vytknout, to je množství operační paměti, které činí zcela dostačujících 8 GB. Výtku mám naopak k úložišti, kde výrobce z nepochopitelných důvodů sáhl jen po 128GB čipu, což je velikost úložiště standardní i pro 4krát levnější smartphony. Náladu vám sice může spravit ojedinělá podpora paměťových karet o maximální kapacitě 1 TB, za což jednoznačně chválím, přesto mělo být úložiště (minimálně) dvojnásobné.

Líbilo se nám špičkový výkon

podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám pouze 128GB úložiště

výrobce mohl nasadit pokročilejší Snapdragon 8+ Gen1

Výdrž baterie: solidní upgrade

Sony se rozhodlo mezigeneračně navýšit kapacitu baterie o solidních 500 mAh, díky čemuž se novinka může pochlubit hned 5 000 mAh. S touto kapacitou baterie jsem se pak velmi komfortně přehoupl přes jednodenní výdrž na zhruba 1,5 dne a o víkendu bych zvládl téměř i dva plné dny na jedno nabití, což je skvělá hodnota. Nabíjení probíhá drátově maximálním výkonem 30 W, k dispozici je však nově (konečně) také podpora bezdrátového nabíjení, která řadě 5 v minulosti scházela. S bezdrátovým nabíjením přišla i podpora reverzního bezdrátového nabíjení, ani u jednoho z nich se však výrobce nechlubí maximálním výkonem.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

nově s podporou (reverzního) bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G a vše ostatní

Z hlediska konektivity má Xperia 5 IV s výjimkou UWB snad vše, co je jen možné mít. Nechybí 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e, GPS, GLONASS, BDS, QZSS či Galileo. Samozřejmostí je také NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování.

Líbilo se nám vše důležité

Fotoaparát: panuje spokojenost

Smartphone je vybaven celkem čtyřmi fotoaparáty, všemi o shodném rozlišení 12 megapixelů. Tři z nich jsou pak zcela identické s těmi, které jsem již testoval u Xperie 1 IV, jediné změny se tak dočkal teleobjektiv. V tomto případě se již nejedná o fotoaparát schopný zprostředkovat optické přiblížení v ohniskové vzdálenosti 85 až 125 milimetrů (tedy 3,5 až 5,2× zoom), nýbrž 2,5× teleobjektiv s ohniskem 60 milimetrů, který podle mých zkušeností lépe a přesněji ostří než zoomovací fotoaparát použitý u Xperie 1 IV, což může být jistá výhoda.

Standardní senzor 2,5× teleobjektiv Širokoúhlý snímač Selfie kamerka Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.7 f/2.4 f/2.2 f/2.0 Velikost snímače 1/1,7" 1/3,5" 1/2,5" 1/2,9" Velikost pixelů 1,8 µm ? µm ? µm ? µm Ohnisková délka 24 mm 60 mm 16 mm 24 mm Stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Rozsah objektivu 82° 40° 124° 83° Ostření Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Dual Pixel PDAF Fixní

Po výčtu snímačů pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že kvalita snímků je (navzdory chybějícímu senzoru 3D ToF) velmi podobná těm z Xperie 1 IV. Těšit se můžete na nadprůměrně vysoké množství detailů, ostrost (a to i ultraširokoúhlého objektivu), přirozené barevné podání (odpovídající realitě) a správně nastavenou expozici i kontrast, i když se výjimečně může stát, že například spatříte „přepálené“ místo na obloze. S pochvalou fotoaparátů musím rovněž zopakovat také výtku k ultraširokoúhlému objektivu, jenž dokáže zaostřit zhruba až od vzdálenosti 10 centimetrů, tudíž nelze využít jako makro senzor (pořizování makro snímků tak obstarává hlavní senzor), což je rozhodně škoda.

Chuť vám však spraví velmi pěkné noční snímky, které jsou tak akorát prosvícené a zachovávají si nadprůměrné množství detailů. Nechybí podpora sledování očí (to se hodí zejména u dětí a domácích mazlíčků), sledování objektu (rovněž skvělá funkce pro zachycení dětí, psů apod.) i možnost natáčet ve 4K se 120 FPS na všechny tři zadní snímače. Spokojen jsem byl i s kvalitou selfie kamerky, která rovněž zvládá 4K záznam, a v neposlední řadě musím zmínit i skvělou dvoustupňovou spoušť na boku či pokročilé aplikace pro focení a natáčení od Sony.

Líbilo se nám vysoká kvalita fotografií ve dne i v noci

skvělá dvoustupňová spoušť

speciální aplikace pro focení a natáčení

sledování očí a objektů na všech (zadních) senzorech

podpora 4K se 120 FPS na všech senzorech (kromě selfie)

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv nezvládne makro snímky

Software: Android 12 a Bravia Core

Sony Xperia 5 IV dorazila do redakce s Androidem 12, který je jen decentně doplněný o pár aplikací a vychytávek od Sony. Jednou z nich je například aplikace Bravia Core, na kterou se více zaměřím v samostatném článku, ale také aplikace pro natáčení zvuku. Sony slibuje až studiovou kvalitu, zpěvák však nejsem a na žádný hudební instrument také nehraji, takže nemohu posoudit. Aplikace je každopádně opravdu propracovaná a můžete si v ní různě hrát se zvukovými stopami. Dále nechybí pěkně zpracovaný herní režim s možnostmi streamování či legendární hudební aplikace (pro přehrávání), která je rovněž velmi dobře zpracovaná a umí spolupracovat s Google Diskem.

Co se týče svižnosti prostředí, nemám k němu žádných výtek. Pouze na začátku testování se mi jednou stalo, že fotoaplikace zamrzla a musel jsem telefon restartovat, jinak jsem se však s žádnými dalšími problémy nesetkal.

Nechybí ani aplikace Bravia Core.

Z hlediska softwarové podpory výrobce garantuje přinejmenším dvě velké aktualizace systému (tedy na Android 14) a tři roky bezpečnostních záplat. Na dnešní poměry (a vzhledem k tomu, že už se na první telefony dostává finální verze Androidu 13) je škoda, že podpora není alespoň o rok delší.

Líbilo se nám velké množství aplikací od Sony

víceméně čistý Android

videostreamovací služba Bravia Core

Nelíbilo se nám softwarová podpora by mohla být delší

Zhodnocení

Sony Xperia 5 IV je téměř dokonalý telefon s několika menšími nedostatky. Nabízí dlouhou výdrž na nabití, kvalitní 120Hz OLED displej bez výřezů, výkonný čipset i takovou raritu, jako je 3,5mm jack či slot pro paměťové karty. Když však zaběhneme do detailů, zjistíme, že má zároveň jen 128GB úložiště, pouze průměrnou délku softwarové podpory a navzdory prémiové ceně jí chybí některé příjemné vychytávky, jako je třeba panel LTPO či ještě o něco lepší čipset Snapdragon 8+ Gen1. Navzdory uvedeným nedostatkům si mě však Xperia 5 IV stejně získala, neboť kompaktních smartphonů s regulérní vlajkovou výbavou je jako šafránu a zařízení s 3,5mm jackem či slotem pro microSD ještě méně.

Konkurence

Pokud se řadíte mezi milovníky kompaktů, jistě byste si neměli nechat ujít Galaxy S22. Na rozdíl od Xperie 1 IV má zásadně nižší výdrž na nabití a chybí mu slot pro paměťové karty i 3,5mm jack, nabídne však delší softwarovou podporu a rovněž technologicky pokročilejší displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 256+8 GB Rozměry 146 × 70,6 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh Kč 22 990 Kč

Jasnou alternativou pro příznivce produktů značky Apple je pak iPhone 14 Pro, který je ještě dražší než Xperia 5 IV, na druhou stranu mu nechybí možnost většího úložiště, technologie UWB (která má však jen velmi okrajové využití) či propracovanější haptická odezva. Xperia pak jednoznačně vítězí absencí průstřelu, podporou paměťových karet či i v dnešní době stále občas užitečným 3,5mm jackem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 14 Pro 1 TB Rozměry 147,5 × 71,5 × 7,9 mm , 206 g Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 3 200 mAh Kč

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz