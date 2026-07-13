Zapovězený mobil? Podívejte se na vzhled chystaného Pixelu 11 Pro Fold

Přípravy na představení nové generace smartphonů od Googlu jsou v plném proudu a na veřejnost unikají první klíčové detaily. Nejnovější rendery odhalily finální podobu připravované skládačky Google Pixel 11 Pro Fold, která láká na upravený design a především na zcela novou barevnou variantu s názvem Pine (borovicová zelená). Informuje o tom Mystic Leaks skrze kanál na Telegramu (viz t.me). Tento elegantní, matný šedozelený odstín na zádech telefonu doplňuje světle zlatý kovový rám, což zařízení dodává velmi luxusní vzhled. Podle spekulací bude tato exkluzivní barva vyhrazena pouze pro modely s přídomkem Pro.
Samotná konstrukce telefonu navazuje na loňského předchůdce, avšak výraznou proměnou prošel foto modul na zadní straně. Google minimalizoval množství kovu kolem samotných čoček a mírně přeskládal jednotlivé senzory. Hlavní a ultraširokoúhlý snímač se spolu s laserovým ostřením přestěhovaly do spodní části modulu, zatímco periskopický teleobjektiv obsadil pravý horní roh.
Pozornost upoutává také poměrně velký blesk, avšak to je nezbytné brát s rezervou vůči neoficiálním renderům. Spekuluje se o baterii s kapacitou 4 800 mAh a mezigeneračně nižší tloušťce. Vše podstatné se dozvíme zřejmě v srpnu, hovoří se dokonce přímo o 12. srpnu. Tedy i to, zda se například Google rozmyslí a dodá nový model Fold i na český trh. V posledních dvou generacích totiž platilo, že se k nám dostaly všechny nové Pixely, avšak právě vyjma skládací verze s přídomkem Fold.