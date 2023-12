Zaplatili jste za aplikaci, kterou už nechcete? Peníze můžete snadno získat zpět

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno jsme si vysvětlili, jak rozpoznat aplikaci, za kterou zaplatíte, klidně až po její instalaci, dnes se podíváme na to, jak vrátit peníze za nákup aplikace, který jste učinili omylem, případně jste si nákup zkrátka rozmysleli. Možná se budete divit, ale je to snazší, než si možná myslíte.

Platit je správné, ale omyl je lidský

Ano, platit za software, který potřebujete, vyhovuje vám a je vám třeba nápomocen, je naprosto správné. Zatímco uživatelé systému Android platí obvykle méně a často si stahují různé pirátské kopie aplikací, uživatelé iOS to mají mnohem komplikovanější, jailbreak již není trendy a pokud nějakou aplikaci chcete, musíte za ni zkrátka zaplatit. Pokud už nějaké peníze investujete, ale nákup si rozmyslíte, nebo pokud jej provedl například někdo z vaší rodiny, lze peníze vrátit.

Jak vrátit platbu za aplikaci či předplatné pro iOS a macOS?

Pokud máte iPhone nebo MacBook, můžete požádat o vrácení platby za aplikaci/předplatné skrze webové stránky ze svého MacBooku či iPhonu reportaproblem.apple.com, zde je nutné přihlásit se pomocí Apple ID. Na úvodní stránce se vám zobrazí formulář „S čím vám můžeme pomoci?“, kde vyberete možnost „Požádat o vrácení peněz“. Apple se vás zeptá na důvod, vybrat můžete například možnost Nechtěl(a) jsem to koupit, nebo „Neměl(a) jsem v úmyslu obnovit předplatné“, to podle toho, jaký nákup chcete reklamovat (nákup aplikace/předplatné). Pokračovat musíte kliknutím na tlačítko „Dále“.

Na webu se automaticky seskupí aplikace, které jste v nedávné době zakoupili, v našem případě šlo o aplikaci Blitzer.de PRO. Hned vlevo vedle každé aplikace je kolonka, kterou stačí zaškrtnout (najednou můžete vybrat více aplikací) a svoji vůli potvrdit kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

Apple doporučuje vyčkat na posouzení žádosti zhruba dva dny, následně budete informováni na e-mail a samozřejmě i na stránkách, kde jste o reklamaci platby požádali, konkrétně v záložce „Zkontrolujte stav reklamace“. Teoreticky by mělo jít obnovit každý nákup až 14 dnů zpětně, ovšem u předplatného doporučujeme podat žádost hned, jinak ji Apple může zamítnout. Vrácení peněz může zabrat až několik dnů v závislosti na vaší bance. Zde se hodí upozornit, že platba se nemusí objevit jako nově přijatá, banka pouze může zrušit původní platbu, čímž vám přičte peníze, ale ve výpisu tuto částku neuvidíte.

A co se stane poté, co vám Apple vaši žádost schválí? Aplikace vám po vrácení peněz z telefonu nezmizí, ale pokud ji smažete, obnovit zdarma již nepůjde. Pokud budete například přesouvat data do nového iPhonu, aplikace se zkopíruje také, ale nepůjde spustit. Pokud reklamujete předplatné, to skončí v moment, kdy vám Apple vrátí peníze za váš nákup.

Jak vrátit platbu za aplikaci či předplatné pro Android?

Ani Google vás nebude příliš trápit, pokud se rozhodnete vrátit omylem zakoupenou aplikaci/předplatné. I Google si přichystal poměrně elegantní formulář, který vás celým procesem provede. Stačí navštívit tuto stránku, kde stačí vybrat účet, kterým byla aplikace zakoupena, a následně vyberete aplikaci či předplatné, jež chcete refundovat. Google vás požádá i o důvod reklamace, na výběr jsou podobné možnosti, jako v případě když vracíte aplikaci pro iOS/macOS. Během pár kroků je žádost vyřízena a Google na ni zareaguje během několika dnů, většinou však do jednoho pracovního dne, kdy se částka refunduje zpět na váš účet.

Nějaké upozornění? Ano, Google informuje, že žádost je potřeba podat do 48 hodin od nákupu. O vrácení platby na Google Play můžete také požádat Asistenta Google v zařízení. Pokud chcete požádat o vrácení platby pomocí Asistenta Google, musíte v zařízení používat americkou angličtinu. Zkontrolovat stav žádosti lze zde.