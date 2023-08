Nejnovější rozhodnutí města New York dělá TikToku vrásky na čele

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Aplikace TikTok čínské společnosti ByteDance v poslední době nemá na růžích ustláno a čím dál tím víc institucí (v některých případech dokonce celé státy) ji vnímá jako bezpečnostní riziko. Důkazem výše uvedeného je i nejnovější rozhodnutí lokální správy nejlidnatějšího města USA, New Yorku. Vedení konkrétně zakázalo používat TikTok na jakýchkoliv zařízeních spadajících do vlastnictví města, a to nejpozději v průběhu následujících 30 dní.

Důvodem je i v tomto případě bezpečnost. Podle oddělení, jež má na starost kybernetickou bezpečnost New Yorku, tzv. NYC Cyber Command, obsahuje TikTok bezpečností hrozby pro technickou infrastrukturu, uvádí The Verge.