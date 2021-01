Apple připravuje lépe vybavenou „Pro“ verzi MacBooku Air s MagSafe

Podle důvěryhodných zdrojů agentury Bloomberg Apple v současnosti pracuje na značně vylepšené verzi MacBooku Air, která údajně dorazí na trh v druhé polovině letošního roku či nejpozději na začátku roku 2022.

Apple is planning for the return of the SD card slot in the upcoming 14-inch and 16-inch MacBook Pros. This is looking like the “fix everything” edition - with MagSafe also returning and the Touch Bar going away. https://t.co/kOpqkSYds0