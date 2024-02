Záda telefonu podle vašeho gusta? Infinix demonstruje možnosti technologie E Ink

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Značka Infinix se snaží poukazovat na nové technologie, které by se mohly objevit v běžných produktech. Nedávno jsme vás informovali o skutečně bezdrátovém nabíjení, kdy mobil již nebyl pevně vázán na podložku, ale energie se, prozatím na kratší vzdálenost, šířila vzduchem. Další bodem, který by Infinix možná rád mezi telefony prosadil, jsou barevně se měnící záda. Technologii E Ink Color Shift prvně prezentoval již na veletrhu CES 2024, avšak dle očekávání ji přivezl i do Barcelony.

Bylo patrné, že jsou záda mobilu rozdělena do několika segmentů, přičemž barvy lze měnit pro každý segment zvlášť, a vytvářet tak zajímavé obrazce. Vše bylo dosaženo panelem E Ink Prism 3, který se lehce podobá displejům, jež můžete znát ze čteček elektronických knih. Největší výhodou tohoto řešení je minimální energetická náročnost. Ta je totiž potřeba jen pro změnu barev, jakmile k ní dojde, je barva vidět, avšak bez nutnosti získávat další energii z baterie.

Změna barev může proběhnout až překvapivě rychle a vytvářet má jít různé druhy animací či výsledných obrazců. Vše navzdory tomu, že střed zadní strany na vystaveném kusu měnící segmenty neměl a zůstával černý. I tak byl efekt velice působivý.

Infinix se nechce omezovat pevně danými tvary segmentů. Prostor zadní strany nemá suplovat sekundární displej, avšak pro účely notifikací by sloužit mohl, neboť by animace mohla signalizovat příchozí zprávu. V tuto chvíli nejsou v přípravě ale mobily, které by funkcionalitu nabídly koncovým zákazníkům. Dle výrobce by se první spotřebitelská zařízení s technologií Infinix E-Color Shift mohla objevit v roce 2025 či 2026.