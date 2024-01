Infinix nastiňuje trendy? Ukázal skutečně bezdrátové nabíjení

Fotografie: Infinix

Nabíjení mobilních zařízení je často skloňovaným termínem, neboť náročnějším uživatelům dnešní telefony či hodinky vydrží nanejvýš dva dny, než se opět dožadují dočerpání energie. Výrobci se předhání v maximálním nabíjecím výkonu, který již v některých případech překročil 200 W, nabití celého telefonu je tak otázkou třeba i jen 10 minut. Poměrně dlouho je tu s námi i bezdrátové nabíjení, které bývá zpravidla o něco pomalejší, ale výhodou je, že telefon jen položíte na podložku a nabíjení započne. Kromě komfortu je zde i výhoda v tom, že netrápíte klasický konektor. Nevýhodou naopak je, že při bezdrátovém nabíjení telefon nelze příliš používat, protože se musí neustále dotýkat nabíjecí plochy.

Budoucnost by však měla být ve skutečně bezdrátovém nabíjení a možnou podobu na veletrhu CES 2024 prezentovala značka Infinix. Novou technologii nazvala AirCharge a jde o to, že budete moci telefon běžně používat a on se mezitím bude nabíjet, aniž by k němu musel být připojen kabel či podložka. Zní to až futuristicky, že? Zpočátku však bude technologie poměrně limitována. Vzdálenost od zdroje energie bude moci být nanejvýš 20 cm a nabíjecí výkon dosáhne maximálně 7,5 W. Náklon zařízení bude moci být až 60°. AirCharge pracuje na frekvencích pod 6,78 MHz a používá ochranné prvky zabraňující přetížení a poškození nabíječky i napájeného zařízení.

V tuto chvíli jde o zajímavou ukázka, avšak je otázkou, kdy se technologie ve stylu AirCharge dostane i do běžného života. Infinix se však nezaměřil pouze na nabíjení, ale ukázal i vylepšené akumulátory. Tuto technologii Infinix nazval Extreme-Temp Battery a má posloužit k překonání teplotních omezení běžných lithium-iontových akumulátorů. Inovovaná baterie tak mohou díky inovacím v elektrolytu a elektrodách fungovat i v hlubokém mrazu do - 40 °C. Stejně tak jim nevadí opačným extrém v podobě vysokých teplot do 60 °C.