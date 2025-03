Ambiciózní Tecno. Ukázalo dvojitou skládačku či telefon z korku

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tecno možná někteří z vás stále neznají, ale jde již o vcelku velkého výrobce, který se navíc snaží neustále pracovat na inovacích, která teoreticky mohou změnit směřování mobilních telefonů v letech následujících. V rámci barcelonského veletrhu MWC 2025 nás Tecno zaujalo nejen velice tenkým mobilem s méně než 6 milimetry v pase, ale také celou řadou dalších zajímavých konceptů a prototypů, které na svém stánku vystavovalo.

Skelná vlákna, obří skládačka i korkový telefon, to ukázalo Tecno

Naše oči upoutal středně velký tablet, ze kterého se však vyklubal dvakrát složený telefon. V tuto chvíli jde jen o prototyp, ale je vidět, že vícekrát skládaná zařízení hodlá zkoušet více výrobců. Tento kousek má v základu při úplném složení zhruba 6" displej, po prvním rozložení se plocha zvětší na 7,5" a nakonec až na 10". Výsledkem je dostatečně velká plocha pro práci, konzumaci multimédií či hraní her. V tuto chvíli však bohužel nebylo možné nic vyzkoušet, ani si mobil osahat. Zdá se tak, že vývoj ještě nějakou chvíli potrvá.

Naopak klasický skládací telefon řady Phantom od Tecna jsme do rukou už vzít mohli. Konstrukčně o klasickou knížku s velkým vnitřním ohebným panelem a dalším klasickým displejem venku. Zdánlivě vše vypadá tak, jak známe od mnohých výrobců. Zásadní změna je však k vidění po rozevření. Kolem displeje jsou sice rámečky, ale nikoliv přechodová hrana. Krycí strana displeje tak volně pokračuje do boků. Výsledek působí opravdu dobře, ale prozatím jde opět o prototyp, který ještě měl nějaké nedokonalosti. Například zavření telefonu nebylo nijak snadné.

Zdánlivě klasický skládací Tecno Phantom, avšak bez vyvýšený rámů

V rámci skládaček řady Phantom Tecno prezentovalo i véčko, které má z vnější strany speciální optická vlákna, která dokáží svítit. Velmi důmyslně pak dokáží ozvláštnit celý design telefonu.

Kromě skládaček se Tecno pochlubilo taky telefony se zajímavým řešením zadních krytů. Jeden z kousků měl skoro celá záda vyrobená z korku. Výsledek nepůsobil vůbec špatně. Otázkou však zůstává, jak takový korek dlouho vydrží, zda se snadno neošoupe, neponičí.

Nakonec Tecno zaujalo i zajímavým konceptem zad mobilu, která dokáží měnit svůj vzhled na základě toho, co si nastavíte. Jakoukoliv grafiku či obrázek. V tuto chvíli šlo jen o prezentaci samotných zad, která nebyla spjata s telefonem. Zástupci společnosti však tvrdí, že obrázek by na svém místě měl vydržet více než 500 hodin, než vybledne. Vše má být funkční v rozsahu teplo do - 20 °C do + 60 °C.